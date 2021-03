Vijf jaar later voelt Karen Northshield de impact van de aanslag nog elke dag

Het ene moment sta je aan te schuiven in de luchthaven klaar voor een reis. Een seconde later lig je zwaargewond op de grond en wordt je hele leven overhoopgegooid. De Amerikaans-Belgische Karen Northshield was 30 toen ze bij de terreuraanslagen van 22 maart 2016 een van de vele slachtoffers werd van die blinde terreur. Dat zoiets uitgerekend jou overkomt. Dat alles van je leven anders wordt, moeizamer ook, veel moeizamer. Hoe ga je daarmee om?