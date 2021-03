Tinder waarschuwt in VS voor profielen met crimineel verleden

De dating-app Tinder zal gebruikers in de Verenigde Staten waarschuwen voor profielen met een crimineel verleden. Het moederbedrijf van Tinder, Match Group, heeft geïnvesteerd in een platform dat data verzamelt over geweld of misbruik in de VS.

Nadat bekend was geraakt dat daders van seksueel misbruik op dating-aps zitten, nam het moederbedrijf achter Tinder, Match Group, de beslissing om gebruikers een waarschuwing te geven bij profielen met een crimineel verleden.

Match Group werkt samen met Garbo, een non-profitorganisatie opgericht door Kathryn Kosmides. Zij is zelf slachtoffer geweest van gendergerelateerd geweld en wil het met haar organisatie makkelijker maken om informatie te vinden over mensen met wie gebruikers online contact hebben. Garbo doet dat door gegevens van openbare registers en meldingen van geweld, misbruik, arrestaties, veroordelingen, straatverboden en gewelddadige misdrijven te verzamelen. Daarvoor zou het bedrijf niet meer nodig hebben dan een naam en een telefoonnummer. Verkeersovertredingen of drugsgerelateerde feiten zouden niet in dat rapport komen.

De melding komt voorlopig alleen op Tinder in de Verenigde Staten. er zijn plannen om later ook andere dating-apps als OKCupid en Hinge toe te voegen. Het is nog niet duidelijk wanneer de functie in ons land beschikbaar zal zijn.