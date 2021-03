Opnieuw prijs voor Wout van Aert: Belg van Jumbo-Visma wint slottijdrit in Tirreno-Adriatico

Wout van Aert heeft dinsdag de afsluitende tijdrit in de Tirreno-Adriatico gewonnen. De kopman van Jumbo-Visma reed de snelste tijd in San Benedetto del Tronto voor Stefan Küng. De verassing van de dag was dat tijdritspecialist Filippo Ganna niét won.

De verrassing van de dag was dat Filippo Ganna de tijd van Stefan Küng niet van de tabellen veegde. De Italiaan van Ineos Grenadiers won de laatste maanden liefst acht tijdritten op een rij. Aan die zegereeks komt nu een einde. Hij eindigde uiteindelijk derde.

Voor Küng was het daarna wachten tot Wout van Aert aan zijn tijdrit begon. De kopman van Jubmo-Visma stelde niet teleur en ging uiteindelijk liefst zes seconden onder de tijd van de Europese kampioen tijdrijden.

Tadej Pogacar behield zijn leidersplaats en kroonde zich tot winnaar van de Tirreno-Adriatico.

‘Doet heel veel deugd’

‘Ik ben heel blij dat ik die mannen klop’, vertelde Van Aert na afloop. ‘Hoewel het een korte tijdrit was, was het wel heel lastig. Je doet jezelf altijd pijn in zo’n tijdrit, je gaat tot het maximum. Ik ben heel blij met deze zege. De laatste jaren heb ik aan mijn tijdrijden gewerkt. Dat ik hier win, met bijna alle beste tijdrijders aan de start, doet heel veel deugd. Dit was mijn eerste tijdrit van het seizoen en ik win meteen, ik kan dus alleen maar tevreden zijn.’

‘Dit was de eerste keer dat ik met ambitie startte voor een klassement in een rittenkoers’, zei Van Aert nog. ‘Ik word hier alleen geklopt door de winnaar van de Tour de France. Ik denk dat ik mag zeggen dat dit een vrij goede poging was. Ik wil dit nog vaker proberen in de toekomst, maar eerst staan wel de klassiekers nog op het programma.’

Top 10 tijdrit:

1. Wout van Aert 11: 06

2. Stefan Küng +6

3. Filippo Ganna +11

4. Tadej Pogacar +12

5. Benjamin Thomas +16

6. Alberto Bettiol +18

7. João Almeida +24

8. Kasper Asgreen +26

9. Michael Hepburn+27

10. Tobias Ludvigsson +28

Top 3 klassement:

1. Tadej Pogacar

2. Wout van Aert

3. Mikel Landa