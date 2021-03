Stemmen per post zorgt voor problemen bij Nederlandse verkiezingen

Nederlandse ouderen mogen bij de verkiezingen van deze week per post stemmen, om zo het risico op coronabesmetting te beperken. Maar bij het controleren van die stemmen blijkt dat heel wat mensen de procedure niet helemaal correct hebben nageleefd. Om hun stemmen toch te kunnen meetellen, zijn de regels in allerijl nog gewijzigd.

Volgens Nederlandse media is er een opmerkelijk hoog aantal ongeldige stemmen: normaal schommelt dat rond de 0,3 procent, maar bij de stemmen per post loopt dat op veel plaatsen op tot rond de 8 procent. De reden is dat de kiezers hun stembiljet en de ‘stempluspas’, hun oproepingsbrief, eigenlijk niet in dezelfde enveloppe mogen steken. Sommigen doen dat echter wel, waardoor in theorie hun identiteit te achterhalen valt. Die stemmen werden ‘opzijgeschoven’ in afwachting van duidelijkheid.

Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren zegt dinsdag dat sommige van die stemmen toch meegeteld kunnen worden. De medewerkers van het kiesbureau mogen de enveloppe openen, en vervolgens controleren of de stempluspas geldig is. Als dat het geval is, dan mogen ze alsnog het stembiljet in de bus gooien, maar zonder het eerst open te vouwen.

Drie dagen stemmen

Hoewel de officiële datum van de verkiezingen pas woensdag is, zijn sommige stembureaus al sinds gisteren open. Met name kwetsbaren en mensen uit een risicogroep krijgen zo de mogelijkheid eerder hun stem uit te brengen. Voor alle stembureaus in het land gelden dit jaar speciale maatregelen om de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te houden. Zo worden in het stemlokaal potloden, stemhokjes, tafels, en andere voorwerpen geregeld schoongemaakt. In sommige gemeenten krijgen alle kiezers een eigen rood potlood dat ze daarna mee naar huis mogen nemen. En er zijn ‘kuchschermen’ tussen de kiezers en de leden van de stembureaus.