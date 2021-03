Het parlement in de Amerikaanse staat Missouri stemde eerder deze maand over een wet waardoor het verboden is voor trans personen om deel te nemen aan sportcompetities voor vrouwen. Brandon Boulware getuigde over zijn dochter, die transgender is. ‘Ik dwong haar jarenlang een jongen te zijn, maar toen we haar toelieten te zijn wie ze is, was de transformatie onmiddellijk’, getuigde hij. ‘Keur deze wet niet goed, het zal mijn dochter schaden.’

Brandon Boulware, advocaat in Kansas City en vader van vier kinderen, getuigde op 3 maart tijdens een hoorzitting in het parlement van Missouri. Met zijn getuigenis, die viraal ging op sociale media, wilde hij een wet die trans personen verbiedt om deel te nemen aan sportcompetities voor vrouwen tegenhouden. In zijn toespraak sprak hij onder meer over de dag dat hij zijn dochter leerde accepteren zoals zij is. Zijn houding veranderde toen zijn dochter op een dag vroeg of ze wel buiten mocht spelen als ze haar kleedje zou vervangen met jongenskleren. ‘Ze stelde goed gedrag gelijk met zich voordoen als iemand anders’, zegt de vader. ‘Ik had haar geleerd om iemand te zijn die ze niet was.’

De getuigenis van Brandon Boulware was maar één van de vele getuigenissen die in dezelfde context plaatsvonden in het parlement van de staat Missouri.

Missouri is een van de twintig Amerikaanse staten waar voorstellen op tafel liggen om de rechten van transgender personen in te perken. Mississippi was de eerste staat waar de wetgeving werd goedgekeurd, nadat een federale rechter dergelijke wetgeving in Idaho had geblokkeerd. Het wetsvoorstel in Missouri, House Joint Resolution 53, is voorlopig nog niet goedgekeurd.

