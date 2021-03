KBVB plant geen boycot: ‘Voetbal kan rol spelen als hefboom voor verdere verbeteringen in Qatar’

Uit onderzoek van de krant ‘The Guardian’ blijkt dat de voorbije tien jaar meer dan 6.500 gastarbeiders uit vijf Aziatische landen overleden zijn in Qatar, dat eind 2022 het WK voetbal organiseert. Sommige landen willen daarom het toernooi volgend jaar boycotten, maar de Belgische voetbalbond laat weten geen soortgelijke plannen te hebben. ‘De KBVB kijkt niet weg van de problematiek en gelooft dat voetbal een rol kan spelen als hefboom voor verdere verbeteringen.’

‘Net als het EK dit jaar moet ook het WK - als we ons plaatsen - een groot voetbalfeest worden’, schrijft de voetbalbond. ‘Niet alleen voor onze supporters en onze gouden generatie voetballers. Ook voor de lokale bevolking. Maar een feest kan het niet worden als we als KBVB de ogen sluiten voor de arbeidsomstandigheden in de aanloop naar het toernooi.’

Volgens de KBVB kan het WK als hefboom fungeren voor verdere verbeteringen in Qatar. ‘De aandacht voor het WK in Qatar zal tot eind 2022 alleen maar toenemen. De KBVB wil die aandacht maximaal aanwenden om verdere hervormingen mogelijk te maken. Her en der gaan er stemmen op om het WK in Qatar te boycotten. Mensenrechtenorganisaties vinden dit geen goede oplossing: de arbeiders zouden het voornaamste slachtoffer zijn. Ze zouden hun inkomen verliezen en allicht terug moeten keren naar hun land van herkomst.’

De KBVB verwacht ook van Wereldvoetbalbond Fifa dat het de vinger aan de pols houdt en druk blijft leggen op Qatar zodat er controle is op de naleving van de aangepaste arbeidswetten. ‘Hoewel de situatie van de gastarbeiders nog steeds precair is, is Qatar het enige land in de Golfregio dat hervormingen doorvoert’, benadrukt de voetbalbond. ‘De internationale druk vanuit mensenrechtenorganisaties, de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en Fifa blijkt met andere woorden een belangrijke katalysator te zijn geweest voor hervormingen.’