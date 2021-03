Peter Sagan kiest voor Ronde van Catalonië, Cavendish kopman in Nokere Koerse

Peter Sagan start volgende week in de Ronde van Catalonië, die plaatsvindt tussen 22 en 28 maart. Dat maakte de organisatie van de rittenkoers maandag bekend. Deceuninck - Quick-Step trekt met Mark Cavendish als speerpunt naar Nokere Koerse en de Bredene Koksijde Classic .

De keuze van Sagan voor Catalonië betekent dat de kopman van Bora-Hansgrohe niet zal starten in de Oxyclean Classic Brugge-De Panne, de E3 Saxo Bank Classic en Gent-Wevelgem.

Voor Sagan, die op dit moment nog actief is in de Tirreno-Adriatico en komend weekend mogelijk start in Milaan-Sanremo, wordt het zijn eerste deelname aan de Ronde van Catalonië. De voorbije jaren gaf hij steeds de voorkeur aan de Vlaamse voorjaarsklassiekers.

Cavendish zint op zege

Deceuninck - Quick-Step start deze week dan weer met de nodige ambitie aan Nokere Koerse (woensdag) en de Bredene Koksijde Classic (vrijdag). De Brit Mark Cavendish maakt in beide koersen verder jacht op zijn eerste zege van het seizoen.

De 35-jarige Brit eindigde eerder deze maand op de tweede plaats in de Grote prijs Jean-Pierre Monseré, achter Tim Merlier. Cavendish wil woensdag in Nokere Koerse beter doen en zint op de zege. Vrijdag gaat de routinier al opnieuw van start in de Bredene Koksijde Classic. Hij krijgt in beide wedstrijden onder meer de steun van Iljo Keisse en Stijn Steels.

‘We hebben solide ploegen samengesteld voor de twee koersen, met renners die de wedstrijd kunnen controleren en renners die voor een goed resultaat kunnen vechten’, verklaart sportdirecteur Rik Van Slycke. ‘We krijgen smalle wegen voor de kiezen en er zal naar verwachting een stevige wind staan. We zullen steeds dus attent moeten zijn, want er is een serieuze kans dat het peloton lang voor de finish in duigen valt.’