Oostende stelt streetartfestival The Crystal Ship uit naar juni

Kunstenfestival The Crystal Ship in Oostende wordt dit jaar verplaatst naar juni. Dat meldt stad Oostende dinsdag. Het festival was normaal gepland voor tijdens de paasvakantie, maar wegens de aanhoudende coronasituatie en de bijhorende reisrestricties wordt de editie verplaatst naar juni.

Het kunstenfestival The Crystal Ship onthult normaal gezien jaarlijks in de paasvakantie nieuwe streetart in Oostende. De nieuwe creaties komen boven op de tientallen kunstwerken van eerdere edities en vormen samen een gratis kunstenparcours doorheen de stad. Maar dit jaar zullen de artiesten pas 12 tot en met 20 juni 2021 nieuwe kunstinstallaties en muurschilderingen creëren in de badstad.

Doorgaans nemen ook heel wat internationale artiesten deel aan het festival. ‘Onze artiesten moeten niet enkel rekening houden met de maatregelen in België, maar ook met die uit hun thuisland. Dat komt er vaak op neer dat ze twee uitgebreide quarantaineperiodes moeten uitzitten, hier en thuis. Dat is voor velen van hen niet haalbaar’, zegt curator Bjørn Van Poucke.

Door het uitstellen van het festival moet burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) alvast niet vrezen voor nog meer drukte tijdens de paasvakantie. De kustburgemeesters vrezen immers een overrompeling bij mooi weer, omdat de horeca voorlopig gesloten blijft en ook het reisverbod nog steeds van kracht is.