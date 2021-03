Socialistische spoorbond kondigt 24 urenstaking aan op 29 maart

De socialistische vakbond ACOD Spoor heeft een aanzegging ingediend voor een 24 urenstaking bij het spoor, naar aanleiding van de nationale stakingsdag die de vakbonden ABVV en ACV plannen in het kader van de loononderhandelingen. Dat heeft vakbondsman Ludo Sempels bevestigd. De christelijke spoorbond beraadt zich nog.

‘Wij maken deel uit van het ABVV en we ondersteunen dus de stakingsdag’, aldus ACOD’er Sempels. In de aanzegging die bij het spoor werd ingediend, is er sprake van een stakingsactie van zondag 28 maart om 22.00 uur tot maandag 29 maart om 22.00 uur.

Door de socialistische aanzegging start bij spoornetbeheerder Infrabel en spoorwegmaatschappij NMBS de procedure van minimale dienstverlening. Op basis van de werkbereidheid van de werknemers zal bekeken worden hoeveel en welke treinen er kunnen rijden tijdens de staking.

De christelijke vakbond bij het spoor zal later deze week bepalen hoe hij de nationale stakingsdag wil invullen, aldus Luc Piens van ACV-Transcom.