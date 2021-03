Er moet opnieuw meer thuis gewerkt worden. Premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) willen daarover vanmiddag nog eens duidelijke afspraken maken met de werkgevers.

‘Dit is een alarmsignaal’, zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) vanmorgen nog eens in De ochtend. ‘We moeten onze afspraken in ere herstellen. We moeten de regels strikter naleven ...