Nokia wil tot 10.000 banen schrappen, 86 in België

De Finse netwerkspecialist Nokia gaat de komende maanden 5.000 à 10.000 banen schrappen. Dat heeft het telecombedrijf dinsdag bekendgemaakt. Nokia wil op die manier kosten besparen.

De banen moeten verdwijnen in een periode van anderhalf tot twee jaar. Daardoor zal het aantal jobs bij de groep verminderen van 90.000 vandaag tot 80.000 à 85.000. Het precieze aantal jobs dat wordt geschrapt, zal afhangen van de marktontwikkelingen de komende jaren.

De producent van telecomapparatuur wil in de kosten snoeien, om zo beter stand te houden in een erg competitieve markt. Tegelijk wil de groep meer investeren in onderzoek en ontwikkeling van 5G, cloud en digitale infrastructuur.

In zijn Antwerpse vestiging wil Nokia dit jaar 86 banen schrappen. Bij Nokia Bell in Antwerpen werken vandaag nog 1.300 mensen. ‘Dat zal gebeuren in verschillende fases, zodat ze de wet-Renault over collectieve ontslagen vermijden’, aldus BBTK-secretaris Guy Vertommen.