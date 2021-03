Zo werd België één van de weinige Europese landen dat vasthoudt aan AstraZeneca

Sinds Oostenrijk vorige week waarschuwde dat er bloedklonters opdoken bij enkele gevaccineerden, kiezen steeds meer landen om uit voorzorg geen shots van AstraZeneca meer toe te dienen. Slechts een handvol Europese landen, waaronder België, vinden uitstel niet opportuun.

De eerste verontrustende berichten over bloedklonters kwamen uit Oostenrijk. Al op zondag 7 maart werd daar melding gemaakt van mogelijke problemen. Maar het land blijft wel achter het middel staan. Uit voorzorg is enkel één specifieke lading van geproduceerde vaccins tijdelijk geblokkeerd.

Maar omdat nog meer landen vaccins uit dezelfde lading hebben ontvangen, ging de bal enkele dagen later wel echt aan het rollen. Ook Denemarken spreekt van meldingen van tromboses, en besloot vorige donderdag de vaccinaties met dit middel tijdelijk stop te zetten. Vanaf dan volgden de meldingen elkaar in sneltempo op, tot de situatie waarbij een groot aantal Europese landen het middel nog weigeren toe te dienen, in afwachting van verder onderzoek. Vooral maandag leek er sprake van een dominoeffect: ook grote landen als Frankrijk, Duitsland en Spanje toonden opeens reserves.

Toch is er volgens het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) eigenlijk geen reden om aan te nemen dat het vaccin schadelijk is. Er zijn weliswaar meldingen van bloedklonters, maar bij gevaccineerden niet meer dan onder de rest van de bevolking. Kortom: het is helemaal niet zeker dat er een verband is tussen het vaccineren en het ontstaan van de medische problemen.

De EMA beveelt weliswaar bijkomend onderzoek aan. Een nieuw advies is pas voor donderdag in de maak. Maar in afwachting daarvan is een ‘pauze’ niet aangewezen: de voordelen van de vaccinatie zijn veel hoger dan de kans op mogelijke bijwerkingen. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beveelt dit aan.

Zowel de Hoge Raad voor Gezondheid als de taskforce vaccinatie zitten in ons land op dezelfde golflengte, en dus kan volgens de ministers van Volksgezondheid de vaccinatiecampagne doorgaan. Vaccinoloog Pierre Van Damme, die mee het advies aan de regering gaf, stelt het scherp: ‘De voordelen wegen duidelijk door op de mogelijke, theoretische risico’s. Het zou bijna onverantwoord zijn om in deze fase te stoppen.’ Ook viroloog Steven Van Gucht wil niet dat we telkens ‘op de pauzeknop’ drukken als er meer onderzoek nodig naar mogelijke neveneffecten, zei hij in Terzake.

Politieke druk

Dat zoveel landen de distributie wel hebben stopgezet in afwachting van het nieuwe rapport van de EMA, is dan ook niet louter uit vrees voor massale bijwerkingen. Want alle landen zeggen ook duidelijk dat er wellicht geen verband is tussen de tromboses en het vaccin.

‘Er spelen natuurlijk ook andere elementen dan het puur wetenschappelijke mee’, zegt vaccinoloog Corinne Vandermeulen (KU Leuven) in Het Nieuwsblad. ‘Als de bevolking twijfelt aan een middel, kan de politieke druk zo groot worden dat je niet anders kan dan er even de stekker uittrekken.’ Als het vertrouwen bij de bevolking volledig weg, ‘kan je je afvragen of het nog wel zin heeft om een bepaald middel te gebruiken. Starten en stoppen met een vaccinatiecampagne is altijd een moeilijke dobber, omdat je natuurlijk het vertrouwen wilt behouden.’

Weinig afzeggingen

In ons land lijkt er van een grote vertrouwensbreuk voorlopig nog geen sprake. Zo kwamen buit de verschillende vaccinatiecentra berichten dat mensen gisteren weliswaar meer vragen stelden, maar het aantal afzeggingen bleef erg beperkt.