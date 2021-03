De 99-jarige prins Philip, echtgenoot van de Britse koningin Elizabeth II, heeft dinsdag het ziekenhuis verlaten waarin hij was opgenomen voor een infectie en later een interventie aan het hart.

De prins werd op 16 februari gehospitaliseerd in een privé-ziekenhuis in Londen, het King Edward VII. Hij onderging in een ander ziekenhuis ook ‘succesvol’ een interventie voor een reeds eerder bestaand probleem aan het hart.

Philip viert in juni zijn honderdste verjaardag.