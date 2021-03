De Franse overheid heeft aan zorgverleners gevraagd om extra alert te zijn voor een mogelijke nieuwe variant van het coronavirus, die niet altijd gedetecteerd wordt door de PCR-test. In het slechtste geval moeten de tests aangepast worden, weet viroloog Steven Van Gucht.

Virusvarianten komen en gaan. Ze zijn een natuurlijk gegeven, maar wanneer er sprake is van extra besmettingsgevaar of een zwaarder ziekteverloop is extra waakzaamheid geboden. Dat is vooralsnog niet het geval bij een mogelijke Bretoense variant. De variant springt in het oog omdat het de doorgaans betrouwbare PCR-tests vaker weet te omzeilen.

‘Doordat we bij deze cluster een herhaaldelijke mismatch tussen de aanwezigheid van covid-symptomen en negatieve PCR-resultaten zien, zijn er epidemiologische en virologische onderzoeken opgestart’, staat er in een communiqué van de Franse overheid naar het zorgpersoneel.

Viroloog Steven Van Gucht is op de hoogte van de kwestie. Op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum geeft hij toelichting. ‘Het gaat om een erg beperkte uitbraak’, tempert hij. In een clusteruitbraak met 79 besmettingen met het coronavirus, zijn er acht met de mogelijke variant. ‘Die lijken inderdaad minder resultaat te geven bij reguliere tests’, aldus Van Gucht. De viroloog wijst er op dat er verschillende tests bestaan bij verschillende laboratoria, waardoor bepaalde deeltjes van het virus beter op te sporen zijn, afhankelijk van het type test en laboratorium. ‘In het slechtste geval moeten we bepaalde testen aanpassen’, merkt Van Gucht op. Het Crisiscentrum belooft de situatie nauwlettend op te volgen.