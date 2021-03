Knokke zoekt achterpoortje voor strandbars: ‘Als je ligbed huurt, mag je drankje daar opdrinken’

De horecaterrassen mogen dan wel tot 1 mei gesloten ­blijven, wie aan de kust bij een strandbar in Knokke een strandstoel huurt, zou bij diezelfde strandbar een drankje kunnen bestellen. Om dat daarna op de gehuurde stoel te consumeren. ‘Nergens staat dat dat niét mag’, zegt de burgemeester van Knokke. Klopt niet, aldus het Crisiscentrum. ‘Alleen takeaway mag.’

Net als in de rest van het land zijn cafés en restaurants aan de kust gesloten. Je mag er wel bij een taverne of restaurant een drankje of een maaltijd afhalen, maar dat moet je dan verplicht elders nuttigen ...