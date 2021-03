Ook dit jaar geen Rock Werchter

Voor het tweede jaar op rij wordt Rock Werchter afgeblazen. Een normaal festival organiseren zit er dit jaar nog niet in, moet de organisatie vaststellen. En dan kiest ze liever voor een volwaardige editie in 2022.

‘We zijn tot de conclusie gekomen dat we het festival niet normaal kunnen voorbereiden’, meldt de organisatie. ‘Noch hebben we zekerheid dat eens de datum daar is, het festival kan doorgaan in volle vorm. We willen de fans en artiesten enkel de allerbeste Rock Werchter ervaring bieden. In de huidige omstandigheden kunnen we dit niet realiseren.’

De beslissing ‘werd niet licht genomen’, verzekert Rock Werchter nog. De organisatie benadrukt dat er de voorbije maanden druk overlegd is met overheden, experten en andere organisatoren. ‘Met de vroege uitrol van de vaccinaties kwam de hoop. Lukt het wel? Of toch niet? Weerom uitstellen is de juiste beslissing maar een zeer bittere pil om te slikken. ’

Dit jaar moest het festival van donderdag 1 juli tot en met zondag 4 juli doorgaan. Dat zal dus 30 juni tot en met 3 juli 2022 worden. Voor deze editie waren al een aantal headliners aangekondigd, waaronder Pearl Jam, Gorillaz en Red Hot Chili Peppers. De organisatie zegt dat volgend jaar namen van 2021 weer op de affiche zullen opduiken, maar kan nog niet zeggen wie.

Tickets

Tickethouders krijgen de keuze om hun kaarten om te zetten in tickets voor volgend jaar of ‘krediet’ voor andere evenementen op het festivalterrein in Werchter. Mogelijk zouden daar deze zomer kleinere evenementen doorgaan, maar precieze details daarover ontbreken nog.

Tegelijk slaakt de organisatie een noodkreet. ‘Onze sector staat al een jaar op pauze. Er is licht aan het eind van de tunnel, maar de donkere tijden voor de sector zijn niet voorbij, zelfs niet als er binnenkort voorzichtig weer opgestart kan worden. De eens zo bloeiende livemuzieksector bloedt hard en heeft steun nodig. We rekenen op de verschillende overheden.’

Andere festivals

Helemaal onverwacht is de annulering niet. Enkele weken geleden gooide Graspop, traditioneel de opener van het festivalseizoen, de handdoek al in de ring. Ook in het buitenland beslisten grote festivals als Hellfest, Glastonbury en Best Kept Secret opnieuw een jaar over te slaan. Daardoor stijgt de kans ook dat meer groepen hun tournee sowieso zouden moeten annuleren, ook al zou Werchter wel kunnen doorgaan. Zo schrapte Radiohead-Frontman thom Yorke alvast zijn passage met zijproject Tomorrow’s Modern Boxes.

Geen uitstel

Eerder hintte Rock Werchter-boegbeeld Herman Schueremans nog op uitstel naar een latere datum deze zomer. Die optie is nu dus helemaal begraven. Ook festivals als Tomorrowland bekijken die mogelijkheid, maar vraag is of de festivalzomer nog wel te redden valt. Dour liet bijvoorbeeld ook al weten dat het festival niet zou doorgaan als kamperen niet mogelijk is voor de bezoekers.

Afgelopen vrijdag liet Vlaams Minister-President Jan Jambon (N-VA) nog optekenen dat hij zo laat mogelijk een beslissing wou nemen over het al dan niet laten doorgaan van de festivals. Volgens hem verkiezen de organisatoren ‘uitstel boven slecht nieuws’. Maar Rock Werchter heeft de rekening alvast op eigen houtje gemaakt.