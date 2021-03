De tien nieuwsfeiten van de dag

1 Ook dit jaar geen Rock Werchter

Voor het tweede jaar op rij wordt Rock Werchter afgeblazen. Een normaal festival organiseren zit er dit jaar nog niet in, moet de organisatie vaststellen. Dus kiest ze liever voor een volwaardige editie in 2022.

‘We zijn tot de conclusie gekomen dat we het festival niet normaal kunnen voorbereiden’, meldt de organisatie. ‘Noch hebben we zekerheid dat eens de datum daar is, het festival kan doorgaan in volle vorm. We willen de fans en artiesten alleen de allerbeste Rock Werchter-ervaring bieden. In de huidige omstandigheden kunnen we die niet realiseren.’

2 Aantal patiënten op intensieve zorg weer boven de 500

Er liggen in België opnieuw meer dan 500 patiënten met covid-19 op de afdelingen intensieve zorg van de ziekenhuizen. Dat blijkt uit de gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano. In totaal worden er nu 2.112 coronapatiënten verzorgd in de ziekenhuizen, van wie 503 op intensieve zorg. Het is geleden van 28 december dat er nog zoveel coronapatiënten op intensieve zorg lagen. Toen ging het om 510 patiënten.

De ziekenhuisopnames blijven ook in stijgende lijn gaan. In de week vanaf 9 tot en met 15 maart ging het om dagelijks gemiddeld 167 opnames. Ook de besmettingen nemen nog altijd toe: vanaf 6 tot en met 12 maart kwamen er per dag gemiddeld 2.844 bevestigde gevallen bij. Alleen het aantal sterfgevallen blijft dalen. Vanaf 6 tot en met 12 maart ging het om gemiddeld 24 per dag.

Sinds het begin van de pandemie zijn in België nu al 809.861 besmettingen met het coronavirus bevestigd. In totaal bezweken 22.545 mensen aan covid-19.

Meer cijfers vindt u hier.

3 Geneesmiddelenagentschap wil ‘geval per geval’ bekijken

ap

Het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) herhaalt dat er niets wijst op een oorzakelijk verband tussen het toedienen van het coronavaccin van AstraZeneca en het ontstaan van bloedklonters. Maar om definitief uitsluitsel te krijgen, bekijken experten momenteel ‘geval per geval’. Donderdag moeten de resultaten van dat bijkomend onderzoek bekend zijn. Dat zei Emer Cooke, het hoofd van de EMA, op een persconferentie.

Dat er toch gevallen gemeld zijn van trombose bij personen die al gevaccineerd zijn, was volgens Cooke ‘te verwachten’. Maar tot dusver blijkt nergens uit dat er meer tromboses zijn bij personen die het vaccin kregen dan onder de gehele bevolking. Het zou dus om toeval kunnen gaan.

4 Van Aert wint slottijdrit Tirreno

ap

Wout van Aert heeft de afsluitende tijdrit in de Tirreno Adriatico gewonnen. De kopman van Jumbo-Visma reed de snelste tijd in San Benedetto del Tronto, voor Stefan Küng (Groupama-FDJ).

Dé verrassing van de dag was dat tijdritspecialist Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) niét won. De Italiaan won de laatste maanden acht tijdritten op een rij. Aan die zegereeks komt nu een einde. Hij eindigde derde.

Tadej Pogacar behield zijn leidersplaats en kroonde zich tot winnaar van de Tirreno-Adriatico.

5 Israël ontdekt 2.000 jaar oude Bijbelse boekrol

afp

Israël heeft in grotten in de woestijn van Judea, nabij de Dode Zee op de Westelijke Jordaanoever, fragmenten van een boekrol met Bijbelteksten ontdekt. Het zou gaan om onderdelen van de zogenaamde Dode Zeerollen, die eind jaren 40 opgegraven werden in hetzelfde gebied. De nationale oudheidkundige autoriteit Israël Antiquities Authority spreekt van een historische vondst.

‘Voor het eerst in ongeveer zestig jaar hebben archeologische opgravingen stukken van Bijbelse geschriften aan het licht gebracht’, aldus de IAA. De geschriften dateren uit de periode rond de Joodse opstand van Bar Kokhba tegen de Romeinen, van 132 tot 136 na Christus. Ze zijn opgesteld in het Oud-Grieks.

De manuscripten van de Dode Zeerollen worden beschouwd als een van de belangrijkste archeologische ontdekkingen ooit, omdat de geschriften religieuze teksten in het Hebreeuws, Aramees en Grieks bevatten, evenals de oudste gekende versie van het Oude Testament. Het eerste geschrift werd gevonden door een herder, daarna werden meer fragmenten ontdekt.

6 Nokia wil 86 banen in België schrappen

De Finse netwerkspecialist Nokia wil in zijn Antwerpse vestiging dit jaar 86 banen schrappen. Dat heeft het bedrijf aangekondigd op een bijzondere ondernemingsraad, aldus de vakbonden.

Bij Nokia Bell in Antwerpen werken vandaag nog 1.300 mensen. Het bedrijf wil er dit jaar 86 banen schrappen. ‘Dat zal gebeuren in verschillende fases, zodat ze de wet-Renault over collectieve ontslagen vermijden’, aldus BBTK-secretaris Guy Vertommen.

7 Verenigd Koninkrijk verhoogt maximumcapaciteit kernarsenaal

Voor het eerst sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie gaat het Verenigd Koninkrijk het plafond van zijn nucleaire arsenaal verhogen. Dat heeft de regering beslist na een strategische doorlichting van defensie, buitenlands beleid en veiligheid.

Het Verenigd Koninkrijk verhoogt de maximumcapaciteit van het aantal Trident-kernkoppen van 180 naar 260, blijkt uit de documenten die Britse media al konden inkijken.

De volledige plannen moet nog officieel voorgesteld worden door de Britse premier Boris Johnson.

8 29 maart: 24 urenstaking bij ACOD Spoor en De Lijn

De socialistische vakbond ACOD Spoor heeft een aanzegging ingediend voor een 24 urenstaking bij het spoor, naar aanleiding van de nationale stakingsdag die de vakbonden ABVV en ACV plannen in het kader van de loononderhandelingen. Dat heeft vakbondsman Ludo Sempels bevestigd. De christelijke spoorbond beraadt zich nog.

‘Wij maken deel uit van het ABVV en we ondersteunen dus de stakingsdag’, aldus ACOD’er Sempels. In de aanzegging die bij het spoor werd ingediend, is er sprake van een stakingsactie van zondag 28 maart om 22.00 uur tot maandag 29 maart om 22.00 uur.

Ook bij de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn dreigt de dienstverlening verstoord te zijn. De christelijke en de socialistische vakbond hebben samen een stakingsaanzegging ingediend.

• Vakbonden spelen hoog spel, maar regering houdt rangen gesloten

9 Acteur Yaphet Kotto, eerste zwarte Bond-schurk, overleden

ap

De Amerikaanse acteur Yaphet Kotto is op 81-jarige leeftijd overleden. Kotto werd wereldberoemd als Dr Kananga, de eerste zwarte Bond-schurk in de geschiedenis, in de 007-film Live and let die uit 1973.

Kotto stond in Live and let die tegenover Roger Moore, die zijn debuut maakte als de Britse spion. De zwarte acteur speelde niet alleen de corrupte Caribische dictator Kananga, maar ook zijn paranoïde alter ego Mr Big. De Amerikaan werd tot op hoge leeftijd aangesproken op zijn rol. Hij nam onlangs ook nog stelling in de discussie of Bond door een zwarte acteur gespeeld zou kunnen worden, een suggestie die Kotto ‘misplaatste politieke correctheid’ noemde.

Kotto speelde ook een van de hoofdrollen in de sf-klassieker Alien uit 1979, met name die van technicus Dennis Parker en was in 1987 naast Arnold Schwarzenegger als William Laughlin te zien in de futuristische thriller The running man.

10 Britse prins Philip heeft ziekenhuis verlaten

De 99-jarige prins Philip, echtgenoot van de Britse koningin Elizabeth II, heeft het ziekenhuis verlaten waarin hij was opgenomen voor een infectie en later een ingreep aan het hart.

De prins werd op 16 februari gehospitaliseerd in een privéziekenhuis in Londen, het King Edward VII. Hij onderging in een ander hospitaal ook ‘succesvol’ een interventie voor een bestaand probleem aan het hart.

Philip viert in juni zijn honderdste verjaardag.