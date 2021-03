Zaak-Bangoura: agenten niet vervolgd. Familie trekt naar Hof van Cassatie

De acht agenten die betrokken waren bij de uithuiszetting waarbij Lamine Bangoura (27) om het leven kwam, moeten zich niet verantwoorden voor een rechtbank. Dat besliste de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling dinsdagochtend. De nabestaanden trekken nu naar het Hof van Cassatie.

De Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) bevestigde dinsdagochtend de buitenvervolgingstelling die in juni door de raadkamer in Kortrijk was uitgesproken. ‘Er zijn geen aanwijzingen dat de agenten fouten hebben gemaakt, waardoor Lamine Bangoura is overleden’, zei het parket na zijn onderzoek. De KI oordeelt dat de acht agenten van de politiezone Riho zich niet moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank.

Op 7 mei 2018 werd de 27-jarige Lamine Bangoura in Roeselare door een deurwaarder en politieagenten uit zijn sociale huurwoning gezet wegens een betalingsachterstand. Bangoura reageerde opstandig waarop de politie om versterking vroeg. Acht politieagenten konden de man na veel discussie, trekken en duwen aan handen en voeten boeien. Om Lamine in bedwang te houden, werd er door de agenten felle druk uitgeoefend op zijn lichaam. Bangoura werd onwel en overleed ter plaatse.

Noodkreet of kreet uit woede

‘Ze hadden mijn zoon al met handen en voeten vastgebonden’, reconstrueerde vader Jean-Pierre Bangoura eerder het verhaal in een interview met De Standaard(DS 4 februari). ‘Lamine was zich aan het opjagen. Door die stress kon hij waarschijnlijk al moeilijk ademen. De agenten gingen boven op hem zitten om hem in ­bedwang te houden. Hij kreeg amper lucht. De raadkamer oordeelde eerder dat er geen fouten zijn gemaakt door de politie. Maar dit is toch niet normaal? Het is buitensporig politiegeweld.’

De familie van Bangoura reageert ontgoocheld op het arrest. ‘Het Hof had weinig oren naar onze argumentatie’, zegt hun advocaat Alexis Deswaef aan De Standaard. ‘Het filmpje waarop is te zien hoe de agenten Lamine in bedwang hielden, werd vandaag ook getoond. Terwijl wij het geschreeuw van Lamine als een noodkreet interpreteren, zien zij het als een kreet van woede en agressie. Men blijft erbij dat het geweld geoorloofd was omdat Lamine in hun ogen agressief bleef. De dwang en druk die de agenten bleven uitoefenen op een man die al geboeid en overmeesterd was, blijft in onze ogen disproportioneel.’

De nabestaanden van Lamine Bangoura trekken nu naar het Hof Van Cassatie. Alexis Deswaef: ‘En desnoods ook nog naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.’