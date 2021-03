Meer dan 22.000 mensen willen Klaasje Meijer vervangen bij K3

22.690 mensen hebben zich kandidaat gesteld om de plaats van Klaasje Meijer bij K3 in te nemen. Dat maakt Studio 100 dinsdag bekend, na het afsluiten van de inschrijvingen op maandagavond.

Hoe het verhaal verdergaat, zoekt Studio 100 samen met VTM en de Nederlandse televisiezender SBS6 nog uit. Er is sprake van een programma over de zoektocht naar de nieuwe K3, zoals ruim vijf jaar geleden. In de talentenjacht ‘K3 zoekt K3’ gingen Karen Damen, Kristel Verbeke en Josje Huisman samen met Studio 100-baas Gert Verhulst op zoek naar de nieuwe K3: samen met de kijkers kozen ze voor Hanne Verbruggen, Marthe De Pillecyn en Klaasje Meijer. Toen waren er een zesduizendtal inschrijvingen.

In februari maakte Klaasje bekend dat ze de groep in het najaar van 2021 zal verlaten. ‘Ik gun mijn plaatsje binnen K3 aan iemand anders en wil zelf op een andere manier invulling geven aan mijn leven’, klonk het onder meer. Wat haar volgende stappen zullen zijn, weet ze nog niet, maar ze wil graag blijven acteren en presenteren.

Met 22.690 inschrijvingen lijkt haar opvolging in ieder geval verzekerd. ‘Wij zijn bijzonder blij dat echt waanzinnig veel mensen zich ingeschreven hebben’, zegt Marthe. ‘Het doet ons heel veel deugd dat zoveel mensen zich geroepen voelen om samen met Marthe en mij de komende jaren verder invulling te geven aan K3’, vult Hanne aan.

Klaasje zal de groep in het najaar van 2021 verlaten. Eerst staat nog een tournee op het programma, vanaf het moment dat de coronamaatregelen dat toelaten. De K3-film ‘Dans van de farao’ wordt ook nog uitgebracht, die release liep vertraging op door corona.