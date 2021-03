Vandenbroucke: ‘Terrassen heropenen? Men vergist zich van discussie’

De stijgende coronacijfers verontrusten de minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A). Versoepelen zit er nog niet in. Dat zei hij in De Ochtend op Radio 1. De minister verdedigde ook de beslissing om te blijven vaccineren met AstraZeneca.

De bezettingsgraad op intensieve zorg is vandaag weer boven de 500 bedden gestegen. Die evolutie verontrust minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A). ‘Er is opnieuw een zeer sterke circulatie van het virus’, zegt hij in De Ochtend op Radio 1. De minister vindt dat we het telewerken in ere moeten herstellen. ‘We weten dat zeer veel besmettingen op het werk plaatsvinden’, zegt de minister. Vorige week communiceerde het Crisiscentrum dat 40 procent van de besmettingen herleid kunnen worden naar de werkvloer.

‘Als we de middelbare scholen na de paasvakantie willen heropenen, dan moeten we vandaag veel voorzichtiger zijn. Dan gaan we een aantal afspraken terug op de agenda moeten zetten. Anders komen we er niet’, zegt Vandenbroucke nog.

Het heropenen van de terrassen, zoals de N-VA wil, vindt hij daarom totaal niet aan de orde. ‘Men vergist zich echt van discussie’, klinkt het fors. ‘Het mensen een rad voor de ogen draaien. Als je respect hebt voor mensen, dan moet je de feiten op tafel leggen. En die zijn niet fraai.’

Voordelen AstraZeneca wegen op tegen nadelen

Vandenbroucke twijfelt er niet aan om door te gaan met vaccineren met AstraZeneca. Veel andere Europese landen hebben de vaccinaties preventief stopgezet, nadat een aantal overlijdens door bloedklonters werden vastgesteld bij mensen die ingeënt waren met het vaccin. Of er een causaal verband is, wordt nog onderzocht. ‘Wij hebben geen gegevens waaruit zou blijken dat het vaccin onveilig is’, herhaalt hij. De minister wacht op het antwoord van het Europees Geneesmiddelagentschap (EMA) dat donderdag zal communiceren over het onderzoek van de verzamelde, Europese data.

‘Wanneer je een heel kwetsbare groep (de 65-plussers die niet in woonzorgcentra wonen, nvdr.) aan het inenten bent, moet je niet plots stoppen’, zegt Vandenbroucke. De voordelen van het vaccin zijn volgens Vandenbroucke en zijn raadgevers ook groter dan de ­mogelijke risico’s. ‘Het virus circuleert weer erg sterk. De effecten van covid zijn vele malen erger’, klinkt het. ‘En we weten dat AstraZeneca daartegen beschermt.’

Vandenbroucke betreurt dat er een watervaleffect plaatsvindt over heel Europa. ‘Als we moeten stoppen bij elk mogelijk probleem dat gesignaleerd wordt, dan is de vaccinatiecampagne zichzelf de sloot in aan het rijden.’ Als het EMA donderdag toch een negatief advies geeft, zal België volgen.