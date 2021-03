Noord-Korea waarschuwt VS om geen problemen te veroorzaken

Noord-Korea doorbreekt de stilte tegenover de Verenigde Staten. De zus van leider Kim Jong-un waarschuwt de Amerikanen om hen niet uit te dagen, melden de staatsmedia.

De Verenigde Staten en Zuid-Korea zijn vorige week gestart met nieuwe gezamenlijke militaire oefeningen. Om spanningen te vermijden gaat het om computersimulaties en niet om veldoefeningen. De medewerkers van Joe Biden hebben de voorbije weken bovendien geprobeerd om contact te leggen met het Noord-Koreaanse regime, maar ze vonden geen gehoor. ‘Diplomatie is altijd ons doel. We willen het risico op escalatie verminderen’, klinkt het bij de Amerikanen.

De Noord-Koreanen lijken niet onder de indruk. Het waarschuwt de VS dat het zich niet moeien met hun land, ‘als het de komende vier jaar vredig wil blijven slapen’. De dreigende taal kwam van Kim Yo-jong, de zus van de huidige Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, zo berichtte het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap maandag. Yo-jong vindt dat de VS niet kan zinspelen op toenadering, terwijl het militaire oefeningen organiseert met aartsvijand Zuid-Korea.

Ondertussen zijn de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony J. Blinken en zijn collega van Defensie Lloyd J. Austin op doorreis in de Oost-Aziatische regio. Het duo volgt een bezoek aan Japan op met een bezoek aan Zuid-Korea, een doorn in het oog van Noord-Korea.

Schommelende houding

Onder de vorige Amerikaans president Donald Trump was er sprake van een tijdelijke toenadering tussen de VS en Noord-Korea. Donald Trump en Kim Jong-un hadden toen een aantal historische ontmoetingen, maar de toenadering draaide in februari 2019 uit op een mislukte top in het Vietnamese Hanoi. Sindsdien zitten de relaties in het slop. Op het achtste partijcongres van de Noord-Koreaanse Arbeiderspartij had Kim Jong-un wel benadrukt dat hij de internationale banden wil verbeteren.