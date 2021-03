Na een diefstal met geweld werden vijftien jongeren gearresteerd door de Gentse politie. De ouders laken het hardhandige optreden. Een deel van hen bereidt een klacht voor bij het Comité P.

‘Mijn zoon had op 12 maart ’s avonds afgesproken met ­enkele vrienden op de Korenmarkt in Gent om te chillen. Plots zagen ze schreeuwende politieagenten op zich afstormen. Uit paniek zetten ze het op een lopen. Mijn zoon en zijn vrienden werden gearresteerd in ware cowboystijl.’

Bart Hullebusch is de vader van een van de vijftien jongeren – tien minderjarigen en vijf meerderjarigen – die vrijdagavond werden gearresteerd. Ook ­andere ouders doen hun beklag over de arrestatie van hun kinderen. De politie was opgeroepen omdat een koppel gewelddadig was overvallen. Volgens het parket werd de handtas van het 17-jarige meisje gestolen en kregen zij en een 18-jarige jongen rake klappen. ‘Mijn zoon heeft niets van de overval gezien’, zegt Hullebusch. ‘Toen een vriend van hem toevallig passeerde, werd ook hij gearresteerd. Daarna werden nog eens tien anderen opgepakt. Pas de volgende dag rond de middag werden ze vrijgelaten. Ik heb nog geen verslag of pv gekregen.’

Het parket van Gent wil niet in detail treden over de feiten. ‘Diefstal met geweld is ernstig feit’, zegt het. ‘Het is logisch dat de politie dan meteen op zoek gaat naar de daders. Een groepje jongeren is weggevlucht toen ze de politie zagen. Die heeft hen dan aangehouden en meegenomen voor verhoor. In de nabije omgeving troffen ze nog eens tien personen aan die voldeden aan het profiel van de daders.’

Bart Hullebusch staat intussen in contact met enkele andere ouders. ‘We zullen het hier niet bij laten en klacht indienen bij het Comité P.’