Aantal patiënten op intensieve zorgen weer boven de 500, besmettingen stijgen met een vijfde

Er liggen in België opnieuw meer dan 500 patiënten met covid-19 op de afdelingen intensieve zorgen van de ziekenhuizen. Dat blijkt dinsdagochtend uit de gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano.

In totaal worden er nu 2.112 coronapatiënten verzorgd in de ziekenhuizen, van wie 503 op intensieve zorgen. Het is geleden van 28 december dat er nog zoveel coronapatiënten op intensieve zorgen lagen. Toen ging het om 510 patiënten.

De ziekenhuisopnames blijven dan ook in stijgende lijn. In de week vanaf 9 tot en met 15 maart ging het om dagelijks gemiddeld 167 opnames, 14 procent meer dan in de zeven voorgaande dagen.

Ook de besmettingen nemen nog altijd toe: vanaf 6 tot en met 12 maart kwamen er per dag gemiddeld 2.844 bevestigde gevallen bij, een toename met 21 procent in vergelijking met de week ervoor. Er werden wel 7 procent meer coronatests afgenomen. De positiviteitsratio bleef nagenoeg stabiel (+0,5 procent op 6,6 procent).

Alleen het aantal nieuwe sterfgevallen blijft dalen. Vanaf 6 tot en met 12 maart ging het om gemiddeld meer dan 24 per dag, een daling met 9 procent.

Sinds het begin van de pandemie zijn in België nu al 809.861 besmettingen met het coronavirus bevestigd. In totaal bezweken 22.545 mensen aan covid-19.

Er werden op dit moment al 776.061 mensen in ons land gevaccineerd met de eerste dosis. Dat is 8,40 procent van de meerderjarige bevolking. 389.913, of 4,2 procent van de volwassen bevolking van hen kregen al een tweede prik.

Voor meer cijfers kunt u terecht op het dashboard van Sciensano.