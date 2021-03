Deb Haaland eerste inheemse Amerikaanse minister

De Amerikaanse Senaat heeft maandag Deb Haaland bevestigd als minister van Binnenlandse Zaken. De 60-jarige uit de staat New Mexico behoort tot de indianenstam Laguna Pueblo en is de eerste inheemse Amerikaanse ooit met een ministerpost in de regering.

De benoeming door president Joe Biden werd goedgekeurd met 51 stemmen tegenover 40.

Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken telt 70.000 personeelsleden en is in de eerste plaats verantwoordelijk voor het beheer van grond in federaal bezit. Het beslist onder meer of bepaalde stukken als natuurgebied worden aangewezen en moet toelatingen geven voor energiewinning zoals fracking. Ook de nationale parken en het beleid rond de ongeveer 1,9 miljoen inheemse bewoners van de Verenigde Staten vallen binnen de bevoegdheid van het ministerie.

Veiligheid behoort in tegenstelling tot in Europese landen in de VS niet tot de bevoegdheden van de binnenlandminister, maar wel tot die van de minister van Binnenlandse Veiligheid.