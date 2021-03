Alleen met Chinees vaccin mag je China in

Om het coronavirus te bestrijden, heeft China buitenlanders lang geweerd. Nu mag je weer het land in, zij het ­alleen met een Chinees spuitje.

Voor wie als Belg naar China wou afreizen, was het de laatste tijd ­eenvoudig: het ging gewoon niet. De grenzen bleven gesloten voor ­Europeanen. Peking weerde zelfs lang buitenlanders met een permanente verblijfsvergunning. Maar nu China langzaam weer de grenzen heropent voor bepaalde reizigers, aarzelt het niet om zijn ­eigen standaarden op te dringen. Zo meldt de Chinese ambassade in België op haar Mandarijnse web­pagina dat Belgen China binnen mogen met ‘een vaccin dat in ­China geproduceerd is’.

‘De voorwaarde is dus een Chinees vaccin, en niet een door de Wereldgezondheidsorganisatie gevalideerd westers vaccin’, tweet Volkskrant-correspondent Leen Vervaeke vanuit China. Het zou dan gaan om vaccins van het Chinese bedrijf Sinovac en het staatsbedrijf Sinopharm. Geen van beide heeft al uitgebreide info over de werkzaamheid meegedeeld aan de internationale gemeenschap.

Gegadigden voor een visum moeten bovendien een digitaal vaccinpaspoort hebben, vermoedelijk eentje zoals dat in China in omloop is. Hoewel we niet weten hoe Peking precies omgaat met ­data (DS 18 februari) en het heel ­eigen privacynormen hanteert, kunnen reizigers er dus niet aan ontkomen.

Twee werelden

Bij diplomatieke bronnen klinkt het dat China de laatste tijd zijn voorwaarden hardhandig probeert op te leggen. Het doet dus hetzelfde voor het vrij verkeer van personen wat het eerder al deed met markttoegang: speel volgens onze regels, of je komt er niet in.

Een wereld waarin mensen onderscheiden worden naar type ­vaccin is een wereld op twee sporen, waarbij sommigen de gunst krijgen om China binnen te mogen, en anderen niet. Nu al poogt Peking invloedssferen te creëren door huisgemaakte vaccins uit te delen in bijvoorbeeld Turkije of Marokko. Die vaccindiplomatie zal straks wellicht nog een stap verder gaan naarmate vaccins algemener verspreid worden.

De Chinese ambassade in België was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.