Honderdduizenden Nederlanders brachten stem al uit

De eerste dag dat mensen hun stem kunnen uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen zit erop. Dit jaar zijn de mogelijkheden om in een stembureau te stemmen uitgesmeerd over drie dagen. Rond 17 uur had al naar schatting 5 procent van de Nederlanders zijn of haar stem uitgebracht.

Vanwege het coronavirus waren maandag al ongeveer 1.600 stemlokalen open voor kwetsbaren en mensen uit een risicogroep. Die zijn maandag om 21.00 uur gesloten. Dinsdag gaan die om 07.30 uur weer open, in principe voor dezelfde groep mensen.

In totaal zijn naar schatting 13,2 miljoen mensen kiesgerechtigd. De eerste stembureaus gingen maandag om 07.30 uur open. Vanwege corona zijn er veel aangepaste stemlokalen, zo kan er worden gestemd in de buitenlucht, in een tent of een zogenoemde drive-through, waar met de auto doorheen gereden kan worden.

Woensdag gaan er nog duizenden extra stemlocaties open. Dan zijn er rond de 9.200 plaatsen waar mensen terechtkunnen. De meeste stembureaus zijn geopend tussen 07.30 en 21.00 uur.

Voor alle stembureaus in het land gelden dit jaar speciale maatregelen om de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te houden. Zo worden in het stemlokaal potloden, stemhokjes, tafels, en andere voorwerpen geregeld schoongemaakt. In sommige gemeenten krijgen alle kiezers een eigen rood potlood dat ze daarna mee naar huis mogen nemen. En er zijn ‘kuchschermen’ tussen de kiezers en de leden van de stembureaus.

Nederlanders hebben dit keer de keuze uit bijna 40 verschillende partijen. Nooit eerder waren het er zoveel. Peilingen wijzen op een afgetekende overwinning van de VVD, de partij van premier Mark Rutte.