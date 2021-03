Navalny: ‘Ik word ’s nachts om het uur gewekt’

De Russische Kremlin-criticus Aleksej Navalny heeft zich voor het eerst gemeld vanuit de strafkolonie in de stad Pokrov, waar hij werd overgeplaatst uit de Koltsjoegino-gevangenis. In een Instagram-boodschap, opgenomen tijdens een bezoek van zijn advocaten, beschrijft de bekendste oppositieleider van het land de gevangeniskolonie waar hij zijn straf van 2,5 jaar uitzit als een ‘echt concentratiekamp op 100 kilometer van Moskou’.

‘Er hangen overal videocamera’s, ze houden iedereen in het oog en maken rapporten over de minste inbreuken’, zegt Navalny in het bericht. ‘Ik denk dat iemand die hoog in de hiërarchie zit 1984 van Orwell heeft gelezen.’ ’s Nachts wordt Navalny naar eigen zeggen om het uur gewekt omdat hij volgens de autoriteiten een vluchtrisico zou vormen.

Hoewel Navalny geloof hecht aan berichten over folteringen in het kamp, heeft hij nog geen geweld gezien. ‘Wanneer men het humoristisch opneemt, is het mogelijk hier te leven. Dus in brede zin is alles in orde met mij.’

Vorige week had staatspersbureau Tass gemeld dat Navalny naar de strafkolonie was overgeplaatst, nadat zijn advocaten dagenlang niet konden uitvlooien waar hij zich bevond. De opposant moet een straf van 2,5 jaar uitzitten voor het niet naleven van de voorwaarden voor vrijlating in een vroegere strafzaak.