In Rusland vieren de inwoners van het dorpje Nikola-Lenivets het einde van de winter met een gigantisch vreugdevuur. Kunstenaar Nikolai Polissky bouwde het kasteel, dat 24 meter hoog is, als symbool voor het coronavirus. ‘We kunnen het (het coronavirus) vergelijken met een kwaadaardige tovenaar of kannibaal, dus besloten we een kasteel voor hem te bouwen, om het te verbranden en er zo een einde aan te maken’, zei Polissky aan AP.