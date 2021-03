Twee personen blijven aangehouden na rellen in Luik

De Luikse procureur Philippe Dulieu omschreef maandag de gebeurtenissen van afgelopen zaterdag in het centrum van Luik als “buitengewoon ernstig”. Na de gewelddadige rellen werden tien personen - vier minderjarigen en zes volwassenen - opgepakt en naar het justitiepaleis overgebracht.

Een onderzoeksrechter boog zich maandag over de zaak van de zes volwassenen ‘Er werden twee aanhoudingsbevelen afgeleverd voor twee van hen, voor diefstallen met braak’, preciseerde de procureur des Konings. Deze twee verdachten hebben een strafblad voor geweldplegingen of voor weerspannigheid.

De twee waren in het bezit van gestolen spullen uit zaken in het centrum toen ze werden gearresteerd. Het dossier laat in de huidige stand nog geen verband toe met de rellen, aangezien zij meerdere uren na de feiten werden gearresteerd. Ze worden niet beschuldigd van weerspannigheid.

De onderzoeksrechter heeft de overige vier volwassenen vrijgelaten. ‘In dit stadium kunnen we hen verdenken van diefstal, maar zonder een verband te kunnen leggen met de rellen. Het onderzoek loopt’, aldus de magistraat.

Minderjarigen

Wat de minderjarigen betreft, één van hen werd in een gesloten jeugdinstelling geplaatst wegens weerspannigheid. Hij heeft bekentenissen afgelegd voor het gooien van kasseien naar de politie. De drie andere minderjarigen zijn het onderwerp van educatieve maatregelen van de jeugdrechter wegens heling omdat zij in het bezit waren van gestolen voorwerpen uit een sportwinkel, zonder dat in dit stadium kan worden vastgesteld dat ze de diefstal hebben gepleegd.