In de strijd tegen corona geven we te veel privacy op

We hebben een avondklok aanvaard, de mondmaskerplicht ook, we mogen met niet te veel mensen samen gezien worden…. En dat allemaal om dat vervelende virus tegen te werken. Maar veel debat over het opschorten van onze vrijheden is er niet geweest. Hoever mogen we gaan in het gedeeltelijk opschorten van onze privacy- en burgerrechten voor de bestrijding van corona?

Bewakingscamera’s, drones, ze worden tegenwoordig gebruikt om te kijken of we niet met te veel mensen samen zijn. En wie ‘s avonds op straat rondloopt, kan staande worden gehouden door de politie met de vraag ‘wat doet u hier nog?’ Hoe nobel het doel ook is, het tegenhouden van het virus, zo sluipend is de blijvende impact van de maatregelen op onze samenleving.

