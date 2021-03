Eden Hazard traint niet mee bij Real Madrid en mist Europese wedstrijd

Real Madrid kan dinsdagavond (21u) in de terugwedstrijd van de achtste finales in de Champions League tegen het Italiaanse Atalanta Bergamo geen beroep doen op Eden Hazard, die geblesseerd aan de kant staat, zo bevestigde Real-coach Zinédine Zidane maandag tijdens het persmoment.

Eerder op de dag was al gebleken dat Hazard, die een nieuwe spierblessure opliep aan het bovendijbeen, niet op training was verschenen bij Real. Zondag trainde de Koninklijke niet, daags na de 2-1 thuiszege tegen Elche. Daarin vierde Hazard zijn rentree na anderhalve maand blessureleed. Hij mocht toen na 74 minuten invallen voor Vinicius. Het waren zijn eerste speelminuten sinds eind januari.

‘Er gebeuren zaken die ik niet meer kan verklaren’, bekende Zidane. ‘Er is iets aan de hand. Voordien was hij amper geblesseerd, ik kan het niet uitleggen. Ook voor Eden is het een nieuwe situatie. We willen hem allemaal helpen en hopelijk staat hij er snel weer. Laat ons dus hopen dat het om een lichte kwetsuur gaat. Tegen Atalanta zal hij er sowieso niet bij zijn, maar ik vraag de fans te wachten op Hazard. We weten allemaal wat voor een speler hij is. Iedereen wil hem op het veld zien, ook de club, de coaches en zijn ploegmaats, maar we moeten geduldig zijn en afwachten. Vroeg of laat staat hij er.’

• Hazard bijna klaar voor comeback

Het blessureleed heeft ook een mentale impact op Hazard, zo bevestigde ploegmaat Karim Benzema. ‘Eden is droevig, want hij wil ons laten zien dat hij een echte stervoetballer is. Sinds zijn aankomst hier in Madrid heeft hij echt geen geluk gehad. Ik vind het heel erg voor hem. Hij is een topspeler die ons nog veel kan bijbrengen. Hopelijk is hij er snel weer bij.’

Blessures

De dertigjarige Hazard liep begin februari op training een spierblessure op in zijn linkerdijbeen. Het ging om de rectus femoris, een spier aan de voorzijde van het dijbeen die behoort tot de quadriceps. Hij had toen maar net iets meer dan een maand meegetraind en -gespeeld bij de Koninklijke, nadat een eerdere spierblessure hem tot eind vorig jaar aan de kant had gehouden.

Door blessureleed en een besmetting met het coronavirus speelde Hazard dit seizoen nog maar veertien wedstrijden en miste hij er 21. In 646 minuten vond hij drie keer de weg naar de netten: twee doelpunten in La Liga en eentje in de Champions League. Ook het vorige seizoen zag hij grotendeels in het water vallen door meerdere blessures.

Een nieuwe blessure is een serieuze streep door de rekening voor Real-coach Zinédine Zidane, die eerder had aangegeven dit seizoen nog te rekenen op de Madrileense recordaankoop. In La Liga is Real in een zware titelstrijd verwikkeld met stadsgenoot en leider Atlético, en eeuwige rivaal FC Barcelona. In de Champions League staan ze met één been in de kwartfinales na de 0-1 uitzege bij Atalanta in de heenwedstrijd van de achtste finales.

Ook voor bondscoach Roberto Martinez is het afwachten geblazen. De Rode Duivels starten eind maart hun WK-kwalificatiecampagne en ook het EK komt steeds dichterbij.