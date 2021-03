De tien nieuwsfeiten van de dag

1 Europees Geneesmiddelenagentschap buigt zich opnieuw over vaccin AstraZeneca

Al twaalf landen zijn ondertussen gestopt met het toedienen van het AstraZeneca-vaccin, nadat verschillende gevaccineerden na hun inenting tromboseklachten kregen. Maandag maakten ook Nederland, Frankrijk en Duitsland nog bekend het toedienen van het vaccin ‘on hold’ te zetten. In Italië werden volgens Reuters alle vaccins in beslag genomen.

Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) buigt zich opnieuw over het vaccin, maar een nieuw advies wordt pas donderdag verwacht. Voorlopig blijft het Europees Geneesmiddelenagentschap achter het vaccin staan.

In België zijn er twee meldingen van bloedklonters. Dat maakte het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) zaterdag bekend. Als het EMA zijn advies aanpast, zal ook ons land van strategie veranderen.

2Vlaams Belang trekt kandidatuur Elbers in voor VAF

Vlaams Belang trekt de kandidatuur van Jef Elbers voor het bestuur van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) in. Dat zei Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken maandagochtend op Radio 1. Elbers kwam in opspraak na controversiële uitspraken over de lgbtq+-gemeenschap.

Van Grieken heeft gemengde gevoelens bij de beslissing: ‘Ik zit heel gewrongen met het feit dat een persoonlijke mening doorslaggevend is bij de beslissing of je een job krijgt. Dat vind ik verwerpelijk.’ Het partijbestuur zal nu beslissen wie in de plaats van Elbers wordt voordragen voor het bestuur van het VAF.

3Netflixfilm ‘Mank’ krijgt tien Oscarnominaties

Netflixfilm Mank van David Fincher leidt de Oscarrace met tien nominaties. Vrij verrassend kreeg Gary Oldman ook een nominatie voor zijn hoofdrol als Herman J. Mankiewicz, de scenarist van Citizen Kane. De film steekt met kop en schouders boven de andere uit: de eerste achtervolgers hebben er elk maar zes. Het zou de eerste keer kunnen worden dat een streamingplatform als Netflix de Oscar voor beste film wegkaapt.

De Vlaamse kortfilm Da yie van Anthony Nti werd niet genomineerd. Johan Heldenbergh (Quo vadis, Aida?) en Koen De Bouw (The man who sold his skin) spelen belangrijke rollen in twee van de vijf genomineerden voor de Oscar voor beste internationale film. Bert Hamelinck en zijn Belgische, internationale productiehuis Caviar versierden met ‘Sound of metal’ zes nominaties, waaronder in de categorie voor beste film.

4 Alle coronacijfers in stijgende lijn

De stijging in de coronacijfers lijkt zich voort te zetten. Zowel het aantal ziekenhuisopnames en besmettingen als het aantal overlijdens gaat de verkeerde richting uit. Tussen 5 en 11 maart werden er dagelijks gemiddeld ook 2.718 nieuwe besmettingen vastgesteld, een stijging met 15 procent. Van 5 tot 11 maart lieten dagelijks gemiddeld ongeveer 26,3 mensen het leven als gevolg van het coronavirus, een toename met 4 procent.

Er liggen nu ook opnieuw meer dan 2.000 mensen in het ziekenhuis. Van 8 tot 14 maart werden elke dag gemiddeld 161,7 personen opgenomen in het ziekenhuis met covid-19, een toename met 11 procent ten opzichte van de voorgaande zevendaagse periode.

5 Vier maanden voorlopige hechtenis voor gewezen Boliviaanse president

De voormalige interim-presidente van Bolivia, Jeanine Añez, moet vier maanden in voorlopige hechtenis. Dat heeft ze zelf aangekondigd op Twitter. De gewezen interim-presidente wordt sinds zaterdag vastgehouden in een politiekazerne in La Paz. Ook twee gewezen leden van haar regering zitten vast: de voormalige minister van Energie en de ex-minister van Justitie, Rodrigo Guzman en Alvaro Coimbra.

Het onderzoek dat door het parket werd geopend, volgde op een klacht die in december werd ingediend door een voormalig lid van de partij van Evo Morales (president tussen 2006 en 2019). Zij beschuldigde de voormalige presidente ervan Morales in november 2019 van de macht te hebben verdreven.

6 Rusland heeft akkoord voor productie Spoetnik V in Europese landen

Het Russische investeringsfonds RDIF, verantwoordelijk voor de financiering en marketing van het vaccin Spoetnik V, heeft akkoorden aangekondigd voor de productie van het vaccin met ondernemingen in Italië, Spanje, Frankrijk en Duitsland. RDIF noemde geen namen van de Europese groepen waarmee de akkoorden zijn gesloten. Op 9 maart was een eerste productieakkoord aangekondigd in Italië, met de Italiaans-Zwitserse onderneming Adienne die het vaccin zal produceren.

‘Er zijn momenteel andere gesprekken aan de gang om de productie in de EU te verhogen. Dat zal toelaten de Europese eengemaakte markt te bevoorraden met Spoetnik V vanaf de goedkeuring van het Europese Geneesmiddelenagentschap’, aldus Kirill Dmitrijev, baas van het fonds.

7 Johnson ‘verontrust’ over optreden Britse politie bij wake

De Britse premier, Boris Johnson, is naar eigen zeggen ‘diep verontrust’ door de beelden van het hardhandige optreden door de Londense politie tegen vrouwen tijdens een verboden wake voor Sarah Everard. Hij verklaarde dat de topvrouw van de Londense politie, Cressida Dick, de politieactie grondig onder de loep zou nemen.

Minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel behoudt het vertrouwen in Dick, maar vroeg de inspectiedienst van de politie om een rapport op te maken met lessen die uit het voorval kunnen worden getrokken. De burgemeester van Londen, Sadiq Khan, vraagt diezelfde dienst om een volledig onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de gebeurtenissen tijdens de wake op zaterdagavond. Verder wil hij dat ook het onafhankelijk bureau voor politiegedrag de acties van de politie onderzoekt.

8 ‘Voorzitter Bpost en minister moeten naar parlement komen’

Kamerlid Maria Vindevoghel van oppositiepartij Pvda wil dat Bpost-voorzitter François Cornelis, sinds gisterenavond ook ceo ad interim, en voogdijminister Petra De Sutter (Groen) morgen naar het parlement komen. Normaal ging Bpost-ceo Jean-Paul Van Avermaet daar de jaarresultaten toelichten, maar nadat de regering de raad van bestuur van Bpost tot de orde had geroepen, ging die gisterenavond over tot het ontslag van Van Avermaet.

Vindevoghel wil nu weten wat er precies gebeurd is. Minister De Sutter zei alvast dat het niet om de slechte resultaten an sich ging, maar om de gehele context. Pvda vroeg vorig jaar al herhaaldelijk het ontslag van Van Avermaet. Toenmalig voogdijminister Philippe De Backer (Open VLD) nam zelf geen initiatief, maar verwees naar de voorzitter van de raad van bestuur.

9 Records voor Beyoncé en Taylor Swift op Grammy’s

Op de Grammy Awards is Beyoncé de meest bekroonde vrouwelijke artiest ooit geworden: op haar 39ste verzamelde ze al 28 van de belangrijkste Amerikaanse muziekprijzen. Beyoncé won afgelopen nacht samen met Megan Thee Stallion de prijs voor beste rapnummer en beste rap performance voor ‘Savage’. Daarnaast kreeg de zangeres samen met dochtertje Blue Ivy een Grammy voor de muziekvideo bij ‘Brown Skin Girl’ en een voor beste R&B performance voor ‘Black Parade’.

De prijs voor opname van het jaar ging naar ‘Everything I wanted’ van Billie Eilish, album van het jaar was Taylor Swifts Folklore. Daarmee werd Swift de eerste vrouw die de prijs al drie keer won: in 2010 kreeg ze de felbegeerde Grammy al voor Fearless en in 2016 voor 1989. ‘I Can’t Breathe’ van R&B-zangeres H.E.R. sleepte de Grammy voor nummer van het jaar in de wacht. Het nummer riep in de nasleep van de protesten rond de dood van George Floyd op om een einde te maken aan rassendiscriminatie en politiegeweld.

10 Gijzeling kent dodelijke afloop in Franse Moezelstreek

In de Franse Moezelstreek is een gijzeling fataal afgelopen. Een mogelijk gewapende man hield in een woning in Folschviller, zo’n 50 kilometer van Metz, zijn ex-partner gegijzeld en eiste dat ze weer een koppel zouden vormen. Toen de politie na enkele uren de woning binnenviel, troffen ze zowel de gijzelaar als de gijzelnemer dood aan. Vermoed wordt dat de in 1963 geboren dader zijn ex doodde en vervolgens de hand sloeg aan zichzelf.