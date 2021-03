Het noorden van China is maandag getroffen door de zwaarste zandstorm in tien jaar. De autoriteiten in Peking hebben een ‘geel alarm’ afgekondigd en gewaarschuwd voor sterk beperkte zichtbaarheid. Volgens het bestuur zouden ongeveer twaalf provincies getroffen worden, op de luchthaven van Peking werden meer dan 400 vluchten geannuleerd.