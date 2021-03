Belgische ‘Da Yie’ grijpt naast Oscarnominatie, ‘Mank’ krijgt 10 nominaties

De nominaties voor de Oscars 2021 werden vandaag bekendgemaakt door Priyanka Chopra en Nick Jonas. In de categorie voor kortfilms haalde de Vlaamse film Da yie van Anthony Nti alvast de shortlist, maar de Antwerpenaar greep naast de nominatie. Mank is de grote favoriet met tien nominaties.

Het Netflix-drama ‘Mank’ lijkt met tien nominaties de favoriet te zijn.

The father, Judas and the black Messiah, Minari, Nomadland, Sound of metal en The trial of the Chicago 7 haalden elk 6 nominaties binnen.

In de categorie Beste buitenlandse film zijn twee films met een Belgisch tintje genomineerd. In The man who sold his skin speelt Koen De Bouw de hoofdrol en in Quo Vadis, Aida? speelt Johan Heldenberg een bijrol.

De Oscars worden dit jaar uitgereikt op 25 april.

