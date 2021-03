Britse politiechef weigert op te stappen na kritiek rond de wake van de vermoorde Sarah Everard

Na felle kritiek en druk van onder meer de Britse staatssecretaris voor Binnenlandse Zaken en de burgemeester van Londen behoudt de topvrouw van de Londense politie Cressida Dick haar positie. Er komen minstens twee onderzoeken naar de hardhandige manier waarop de Londense politie een niet toegestane wake voor de vermoorde Sarah Everard opbrak.

‘Moest de wake wettig zijn geweest, dan deed ik mee, als vrouw’, verklaarde commissaris van de Londense politie Cressida Dick. ‘Maar dit is nog steeds een pandemie. De politie moet in actie komen wanneer mensen zich massaal aan gevaar blootstellen.’

Ze denkt er niet aan om op te stappen. ‘Wat er is gebeurd maakt me net meer vastberaden, niet minder, om mijn organisatie te leiden’, verklaarde ze. De topvrouw van de Britse politie kwam sterk onder vuur te liggen nadat beelden van politieagenten die deelnemende vrouwen oppakten op sociale media verschenen.

Dick verdedigt haar mensen die ter plekke snel moeilijke beslissingen moeten maken. ‘Ik vind niet dat mensen vanuit hun luie zetel moeten beweren dat ze het zelf anders zouden aanpakken, zonder te weten wat er speelde in het hoofd van de politiemensen.’

Verder onderzoek nodig

Zondagavond liet de Britse premier Boris Johnson weten diep verontrust te zijn over de beelden van de verstoorde wake voor de vermoorde Sarah Everard op zaterdagavond. Hij verklaarde dat Dick de politieactie grondig onder de loep zou nemen.

Staatssecretaris voor Binnenlandse Zaken Priti Patel, die eveneens gechoqueerd was door de beelden, behoudt het vertrouwen in Dick, maar vroeg de koninklijke inspectiedienst van de politie om een rapport op te maken met lessen die uit het voorval kunnen worden getrokken.

De burgemeester van Londen, Sadiq Khan, vraagt diezelfde koninklijke inspectiedienst nu om een volledig onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de gebeurtenissen tijdens de wake op zaterdagavond. Verder wil hij dat ook het onafhankelijk bureau voor politiegedrag de acties van de politie zaterdagavond onderzoekt.

Maatschappij en politie falen

Op 3 maart werd de Britse Sarah Everard, een jonge vrouw van 33 jaar, ter hoogte van Clapham Common in Londen ontvoerd toen ze omstreeks 21.30 u van een vriendin naar huis wandelde. Later werd haar levenloze lichaam teruggevonden in Kent. Een politieagent, Wayne C., is in verdenking gesteld van de misdaad.

De dood van Everard maakte veel los bij vrouwen, die er het falen van de politie en de bredere maatschappij om vrouwen te beschermen tegen geweld in zien. Zaterdag kwamen duizenden vrouwen samen om haar te gedenken en te protesteren tegen geweld jegens vrouwen, al slaagden de organisatoren er niet in toestemming te krijgen. Ironisch genoeg gingen de agenten op een gewelddadige manier te werk om de bijeengekomen vrouwen uiteen te drijven. Zondag ging een tweede wake ongehinderd door.