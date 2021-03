‘Voorzitter Bpost en minister moeten naar parlement komen’

De oppositiepartij PVDA wil dat de commissiezitting over Bpost morgen (dinsdag) in het parlement doorgaat. ‘We willen dat de voorzitter en de voogdijminister komen.’

Maria Vindevoghel (PVDA) vindt dat voorzitter François Cornelis, die sinds gisteravond (zondag) ook ceo ad interim is, én voogdijminister Petra De Sutter (Groen) morgen (dinsdag) naar het parlement moeten komen. Normaal zou Bpost-ceo Jean-Paul Van Avermaet de jaarresultaten komen toelichten. Veel commissieleden hadden hun messen al gescherpt en het dreigde een chaotische zitting te worden. De regering riep de raad van bestuur van Bpost tot de orde en die ging zondagavond over tot het ontslag van Van Avermaet.

Vindevoghel wil nu weten wat er precies gebeurd is. De Sutter zei in het radioprogramma De Ochtend dat het ontslag niet het gevolg is van die tegenvallende resultaten, maar wel van een escalatie van verschillende zaken, ‘de context, de communicatie, de leiderschapskwaliteiten en het vertrouwen dat kwijtgeraakt is’.

Imagoschade

Het kernkabinet kwam zondagavond om 18 uur samen en later op de avond, om 21 uur startte een raad van bestuur van Bpost. Wat daar volgens de minister de doorslag heeft gegeven is discussie over transparantieverplichtingen ten opzichte van die raad van bestuur. De raad had al in september meer duidelijkheid gevraagd, maar die werd niet naar tevredenheid gegeven, zegt De Sutter. Eind februari werd die vraag opnieuw gesteld. ‘Dat is de reden waarom de emmer is overgelopen. Door zijn verhouding met de raad van bestuur.’

De Sutter zegt maandag verder dat ze zich wel degelijk zorgen maakt over de financiële resultaten en de imagoschade die Bpost oploopt. ‘Wij zijn meerderheidsaandeelhouder, natuurlijk maken we ons zorgen over de financiële situatie van het bedrijf. We hebben nu snel een nieuwe ceo nodig die het bedrijf klaarmaakt voor de toekomst. Die zoektocht zal nu meteen moeten beginnen’, besluit De Sutter.

Ondertussen is wel veel tijd verloren gegaan. De PVDA vroeg vorig jaar al herhaaldelijk het ontslag van Van Avermaet. Ook de N-VA had Van Avermaet de wacht aangezegd. Maar toenmalig voogdijminister Philippe De Backer (Open VLD) nam zelf geen initiatief en verwees herhaaldelijk naar de voorzitter van de raad van bestuur. Die bleek zelf onmachtig en besluitloos.