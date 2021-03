Vlaams Belang trekt kandidatuur Elbers terug voor VAF

Vlaams Belang trekt de kandidatuur van Jef Elbers voor het bestuur van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) in. Dat zei Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken maandagochtend op Radio 1. Elbers kwam in opspraak na controversiële uitspraken over de lgbtq+-gemeenschap.

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken was maandagochtend te gast in ‘De Ochtend’ op Radio 1. Daar ging het over voormalig vrt-scenarist Jef Elbers die het Vlaams Belang als kandidaat voor het bestuur van het VAF had voorgedragen. Een controversiële keuze aangezien Elbers homofobe uitspraken niet schuwt, en dat nadat de partij, net zoals andere partijen, naar aanleiding van de moord op David Polfliet homofobie uitdrukkelijk had veroordeeld.

Het parket benadrukte vrijdag overigens dat het motief voor de moord onderzocht wordt en dat het nog niet vaststaat of er sprake was van homohaat. Dat neemt niet weg dat de homofobe uitspraken die Elbers en zijn VAF-kandidatuur voor Vlaams Belang in contrast stonden met het anti-homofoob standpunt van de partij.

Elbers stelde in een opiniestuk onder meer dat ‘de gekketransgenderziekte (...) nu ook Vlaanderen in de greep heeft’ en dat ‘de hetero­fobe duiders van de VRT hun duit duchtig in het zakje deden’. De omroep confronteert de kinderen ‘met allerhande aberrante vormen van seksualiteit, overgoten met een vunzig homofiel en militant sausje’, aldus de man die Merlina, Postbus X, Interflix en Mik, Mak en Mon schreef onder het pseudoniem Dick Durver.

‘Ik heb op Ketnet dingen gezien die echt vunzig waren’, zei hij over de telefoon aan De Standaard. ‘Het is precies of heterofilie abnormaal wordt. Iedereen moet homofiel zijn, dat wordt opgehemeld. Voor mij mag iedereen zijn seksualiteit beleven zoals hij wil, daar heb ik geen probleem mee. Maar men moet dat niet voorstellen als de normale seksualiteit. De normale seksualiteit is nog altijd de heteroseksualiteit.’ Over transgenders zei hij: ‘Dat promoten is een ziekte, die het brein aantast. Transseksualiteit is ­abnormaal en dat zeg ik zonder waardeoordeel: het is niet de norm, dus ab-normaal.’

Gemengde gevoelens

De partij had zich eerder al gedistantieerd van die uitspraken en dat deed Van Grieken maandag ook.

Toch doet Van Grieken de intrekking van de kandidatuur naar eigen zeggen met gemengde gevoelens, en niet omwille van de uitspraken van Elbers. ‘Ik zit heel gewrongen met het feit dat een persoonlijke mening doorslaggevend is bij de beslissing of je een job krijgt. Dat vind ik verwerpelijk.’

Wie de partij nu zal voordragen voor het bestuur van het VAF, kon van Grieken maandagochtend nog niet zeggen. Daar zal later over vergaderd worden op het partijbestuurd, klonk het.