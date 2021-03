Productie Chinese industrie zeer scherp gestegen

De productie in de Chinese industrie is in de eerste twee maanden van dit jaar zeer sterk gestegen in vergelijking met een jaar eerder. Toen werden grote delen van China op slot gegooid vanwege de uitbraak van het coronavirus. Ook de Chinese winkelverkopen en bedrijfsinvesteringen namen scherp toe.

Volgens het Chinese statistiekbureau sprong de industriële productie in januari en februari met meer dan 35 procent omhoog op jaarbasis. Begin vorig jaar gingen grote delen van China in strenge lockdowns na de uitbraak van het coronavirus in de stad Wuhan. Daardoor kwamen ook veel fabrieken en andere sectoren van de Chinese economie stil te liggen.

De Chinese detailhandelsverkopen gingen in de afgelopen maanden met bijna 34 procent omhoog en de investeringen in vaste activa zoals machines en gebouwen stegen met 35 procent. Ook hier waren een jaar geleden nog rake klappen te zien als gevolg van de impact van de pandemie.

Inmiddels is de tweede economie van de wereld alweer vrijwel geheel hersteld van de coronacrisis, mede geholpen door een sterke export van spullen voor thuiswerk zoals computers. China groeide in 2020 zelfs met 2,3 procent, waarmee het land als een van de weinige economieën in de wereld groei wist te behalen. Voor dit jaar rekent de Chinese overheid op een groei van ruim 6 procent.