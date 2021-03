Vier maanden voorlopige hechtenis voor gewezen Boliviaanse president

De voormalige interim-presidente van Bolivia, Jeanine Añez, moet vier maanden in voorlopige hechtenis. Dat heeft ze zelf aangekondigd.

‘Ze plaatsen mij vier maanden in hechtenis in afwachting van een proces wegens een ‘staatsgreep’ die nooit heeft plaatsgevonden’, schreef Añez op Twitter nadat ze tijdens een virtuele hoorzitting de uitspraak van de rechter te horen had gekregen.

De gewezen interim-presidente wordt sinds zaterdag vastgehouden in een politiekazerne in La Paz. Eerder had ze al een politieke vervolging gehekeld. Ook twee gewezen leden van haar regering zitten vast: de voormalige minister van Energie en de ex-minister van Justitie, Rodrigo Guzman en Alvaro Coimbra.

Het onderzoek dat door het parket werd geopend, volgde op een klacht die in december werd ingediend door een voormalig lid van de partij van Evo Morales (president tussen 2006 en 2019). Zij beschuldigde de voormalige presidente ervan Morales in november 2019 van de macht te hebben verdreven.

Morales trad na de verkiezingen in oktober 2019 terug onder militaire druk. Volgens het leger en veel Bolivianen had de toenmalig president de verkiezingen gewonnen door te frauderen. De linkse Morales werd opgevolgd door oppositieleider Jeanine Áñez. De centrumrechtse politica was tot november 2020 waarnemend president. Bij de verkiezingen in oktober won de partij van Morales weer, Luis Arce is nu de leider van het land.