Bpost-topman Van Avermaet ontslagen

De raad van bestuur van BPost heeft zondagavond ceo Jean-Paul Van Avermaet ontslagen. De speciaal bijeengeroepen bijeenkomst kwam er nadat het kernkabinet de weg had geëffend voor het ontslag van de postbaas.

Het kernkabinet kwam zondagavond bijeen op initiatief van premier Alexander De Croo (Open VLD). De ministers bespraken de situatie bij Bpost met als thema een mogelijk ontslag van postbaas Van Avermaet. De regering zelf kan Van Avermaet als ceo niet ontslaan, dat doet de raad van bestuur van Bpost. De overheid kan als meerderheidsaandeelhouder wel de bestuurders benoemen en ontslaan. Maar het is duidelijk dat het kernkabinet niet langer kon en wilde passief toezien hoe de grootste werkgever van het land, Bpost, afgleed in een negatieve spiraal en een signaal uitstuurde richting raad van bestuur. Die kwam vervolgens samen met als agendapunt: ontslag ceo wegens grove fout.

Van Avermaet kwam afgelopen week opnieuw onder vuur nadat Bpost één vijfde van zijn beurskapitalisatie kwijt speelde nadat het onder de lat van analisten doorging. Bpost legde in het vierde kwartaal de slechtste resultaten voor van alle postbedrijven.

• België wordt zorgenkindje bij Bpost

De prestatie van Bpost stak schril af tegenover die van PostNL en Royal Mail die voordeel wisten te halen uit het pakjesfeest en op de beurs al maanden in waarde stijgen. Bpost is door de sterke koersval verzwakt. Bovendien kon de ceo niet daadkrachtig optreden omdat hij achtervolgd wordt door onderzoeken naar concurrentievervalsing vanuit zijn vroegere functie bij de bewakingsgroep G4S.

De kwestie hangt Bpost en zijn ceo al negen maanden boven het hoofd maar het remuneratie- en benoemingscomité, dat Van Avermaet in het zadel had gehesen, bleef achter de belaagde ceo staan. Ook al was het duidelijk dat Van Avermaet in een onhoudbare positie zat door de verschillende onderzoeken.

De leden van het remuneratiecomité en dan vooral Philly Teixeira en Saska Van Uffelen, lieten ook na om een headhunterskantoor te vragen een mogelijke vervanger voor Van Avermaet te zoeken.

Diezelfde bestuurders van het remuneratiecomité zagen er ook geen graten in dat steeds meer leidinggevende kaderleden het bedrijf verlieten. Zowel omdat met Van Avermaet samenwerken bijzonder moeilijk was of omdat ze door Van Avermaet tegengewerkt werden.

Op die manier ging veel kostbare tijd verloren, verlieten getalenteerde medewerkers het bedrijf en kwam Bpost in een sfeer van immobilisme terecht.

Het is duidelijk dat de raad van bestuur toe is aan een kritische zelfanalyse en dat de regering als overheidsaandeelhouder conclusies moet trekken uit de disfunctionele aanpak van de raad. Afgelopen week kwam het tot een kookpunt met een alarmkreet vanuit de disfunctionele raad van bestuur naar topministers.

Dat Van Avermaet de afgelopen maanden niet transparant was tegenover de raad van bestuur en feiten verzweeg en zijn versies aanpaste, lijkt hem nu uiteindelijk fataal te zijn worden.

Michaël Freilich, kamerlid voor N-VA en lid van de commissie infrastructuur reageert in poststijl op het ontslag: ‘C4’s afleveren gaat blijkbaar sneller dan postpakketten bij Bpost - dit is de enige juiste beslissing. Een CEO die loog over een lopend fraude-onderzoek kan je niet in dienst laten. Dit is wel een pijnlijke blamage voor minister Petra De Sutter die donderdag in Villa Politica nog stelde dat er geen vuiltje aan de lucht was’, aldus Freilich.