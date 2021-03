AstraZeneca ziet ‘geen bewijs’ van verband tussen vaccin en bloedklonters

AstraZeneca stelt dat er ‘geen bewijs’ is dat het coronavaccin van het bedrijf het risico verhoogt op bloedklonters. Verschillende landen gebruiken het AstraZeneca-vaccin tijdelijk niet als een voorzorgsmaatregel.

Het bedrijf zei een ‘voorzichtige analyse’ te hebben uitgevoerd van de beschikbare gegevens over wie een inenting met het AstraZeneca-vaccin heeft gekregen in het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.

‘Ongeveer 17 miljoen mensen in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben nu ons vaccin gekregen, en het aantal gevallen van bloedklonters gemeld in deze groep is minder dan de honderden gevallen die verwacht zouden worden in de algemene bevolking’, aldus medisch directeur Ann Taylor.

‘De aard van de pandemie heeft geleid tot een verhoogde aandacht voor individuele gevallen’, klonk het nog.

Volgens het Europees geneesmiddelenbureau EMA zijn er geen aanwijzingen dat de klonters zijn veroorzaakt door het coronavaccin. Ook is het aantal gevallen dat voorkomt onder gevaccineerde mensen niet hoger dan onder de gehele bevolking, aldus de toezichthouder. De WHO laat ook weten dat er geen reden is tot ongerustheid.