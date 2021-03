Hoofd Londense politie weigert op te stappen na omstreden aanpak herdenkingswake

De burgemeester van Londen, Sadiq Khan, noemt het politieoptreden in zijn stad tijdens een herdenking van de vermoorde Sarah Everard­ ‘onaanvaardbaar’ en de uitleg ­ervoor ‘onbevredigend’. Toch weigert politiechef Cressida Dick op te stappen.

Tijdens een wake in Londen voor de vermoorde Sarah Everard werd de politie ‘in een positie gedwongen waar handhaving noodzakelijk was’. Dat zegt de politie zondag in een reactie op de kritiek die de politie te verwerken kreeg voor zijn aanpak van die wake. De herdenking was verboden, maar honderden sympathisanten, onder wie ook Kate Middleton, kwamen zaterdag toch de vrouw gedenken. Uit beelden bleek dat de politie hardhandig optrad bij een poging die wake later op de avond te ontbinden. Het optreden wierhield vrouwen er niet van om zondag opnieuw op straat te komen.

Cressida Dick, het hoofd van de politie, liet in een mededeling weten ‘dat wat gebeurd is me meer, niet minder, vastbesloten maakt om mijn organisatie te leiden. Ik leg me er volledig op toe om de Londense politie nog sterker te maken’, stelt ze.

Verzet

Pogingen van de politie om de bijeenkomst, die omwille van de coronamaatregelen verboden was, te ontbinden, stuitten in eerste instantie op luid verzet en fluitconcerten. Uiteindelijk kwam het tot opstootjes tussen de agenten en enkele deelnemers aan de wake. Op videobeelden en foto’s op sociale media is te zien hoe de politie manifestanten in bedwang houdt en in de boeien slaat.

De organisatie achter de wake, Reclaim These Streets, zegt triest en kwaad te zijn over beelden van agenten ‘die vrouwen fysiek mishandelen, tijdens een wake tegen geweld door mannen’.

Ook vanuit de politiek kwamen al afkeurende reacties op hoe de politie de wake aanpakte. Labour-leider Keir Starmer noemde dit ‘geen goede ordehandhavingsmethode’. Burgemeester van Londen Sadiq Khan, een partijgenoot van Starmer, noemde de scènes ‘onaanvaardbaar’. Minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel, tijdens de wake al kop van jut bij de deelnemers, vroeg om een volledig rapport.

Vermoorde vrouw

Sarah Everard verdween op 3 maart, toen ze in Zuid-Londen onderweg was van een appartement van een vriend naar huis. Haar lichaam werd woensdag aangetroffen in een zogenaamde big bag, onder meer gebruikt in de bouw, in een bosje in de buurt van Kent. Vrijdag werd haar lichaam formeel geïdentificeerd. De moord zorgt voor veel ophef, net omdat het slachtoffer zo willekeurig gekozen lijkt.

De hoofdverdachte, de 48-jarige Wayne C., sloot zich in 2018 aan bij de Met Police. Hij stond vooral in voor de bewaking van diplomatieke gebouwen.