Felle hagelbui veroorzaakt kettingbotsingen op E34

Een felle hagelbui heeft zondagnamiddag twee kettingbotsingen veroorzaakt op de E34 ter hoogte Vorselaar. In iedere richting zou er sprake zijn van zeven à acht betrokken voertuigen. Er zouden geen (zwaar)gewonden zijn gevallen.

Dat werd vernomen bij het Vlaams Verkeerscentrum en de federale politie. De hagelbui was kort maar fel en zorgde voor slechte zichtbaarheid en een glad wegdek. In beide richtingen werden verschillende bestuurders verrast.

‘In de richting van Antwerpen was er wel wat schade aan sommige voertuigen en moet er getakeld worden. Het verkeer kon er eerst alleen maar over de pechstrook, later werd één rijstrook vrijgegeven. De botsing veroorzaakte geen grote verkeershinder. In de andere richting was de schade beperkter en konden de bestuurders hun voertuigen meteen op de pechstrook zetten, waardoor er geen hinder was’, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.