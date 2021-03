Minstens achttien doden bij nieuwe betogingen in Myanmar

Bij manifestaties tegen de staatsgreep in Myanmar zijn zondag minstens achttien mensen om het leven gekomen. Het gaat om een van de zwaarste dodentollen sinds het begin van de protestbeweging.

In Hlaingthaya, in de economische hoofdstad Yangon, kwam het tot schermutselingen tussen ordehandhavers en manifestanten, gewapend met stokken en messen, die zich verschuilden achter zelfgemaakte barricades en wegvluchtten toen de ordediensten het vuur openden.

Een arts bevestigde aan het Franse nieuwsagentschap AFP dat er zeker 15 doden zijn gevallen en dat het aantal nog zal toenemen. Volgens een observatiegroep die de arrestaties en overlijdens controleert sinds de staatsgreep, zou de dodentol nog hoger liggen.

De junta kondigde zondagavond de krijgswet af in twee plaatsen in Yangon, aldus de staatstelevisie. Het gaat om Hlaingthaya en Shwepyitha. Volgens de junta is dat nodig om de veiligheid te garanderen en de rechtsstaat te verzekeren.