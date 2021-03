‘We staan mogelijk voor een tsunami van cyberaanvallen’

De overheid waarschuwt Belgische bedrijven die gebruikmaken van Microsoft Exchange Servers voor een systeemkwetsbaarheid. Chinese hackers, bekend als ‘Hafnium’, zijn sinds januari bij tienduizenden, mogelijk honderdduizenden computerservers van bedrijven, organisaties en overheidsdiensten binnengedrongen.

In cyberspace woedt een koude oorlog als nooit tevoren. Bij tienduizenden, mogelijk honderdduizenden computerservers van bedrijven, organisaties en overheidsdiensten zijn sinds januari Chinese hackers binnengedrongen.

Bij het Centrum voor Cyber Security België, verantwoordelijk voor de cyberveiligheid in ons land, komen steeds meer meldingen van cyberincidenten bij organisaties en bedrijven die gebruikmaken van Microsoft Exchange Servers. In een persbericht zegt het centrum dat in België meer dan 1.000 servers kwetsbaar zijn.

‘We staan de komende weken mogelijks voor een tsunami aan cyberaanvallen op organisaties die kwetsbaar zijn’, aldus het persbericht. Wie Microsoft Exchange Servers gebruikt wordt aangeraden updates uit te voeren, het netwerk te scannen op verdachte bewegingen en eventueel een expert in te schakelen.