Nederlandse politie ontbindt demonstratie met duizenden aanwezigen in Den Haag

De politie in Den Haag moest het waterkanon inzetten om een einde te maken aan twee demonstraties. Er mochten maximaal 200 mensen aanwezig zijn op het Malieveld, een groot veld vlakbij het Centraal Station maar dat werden er al snel veel te veel.

Actievoerders van de groep Nederland in Verzet demonstreerden zondagmiddag op het Malieveld in Den Haag tegen de huidige coronaregels en het kabinet Rutte onder de noemer ‘Nederland in verzet, weg met dit kabinet’.

Die organisatie was de afgelopen weken ook op het Museumplein in Amsterdam aanwezig. Volgens de Nederlandse krant Algemeen Dagblad ging dat soms goed, maar leidde het soms ook tot rellen.

Er mochten maximaal 200 mensen aanwezig zijn op het grote veld vlakbij het Centraal Station maar dat werden er vanmiddag al snel veel te veel. De politie riep om 15u30 op om het Malieveld te verlaten. Ten waren er enkele duizenden demonstranten aanwezig. Verderop in de stad was ook een betoging aan de gang tegen klimaatverandering.

Tientallen leden van de Mobiele Eenheid omsingelden het Malieveld nadat een grote groep mensen weigerde te vertrekken. Een deel van de demonstranten werd door de politie te paard verdreven. Een ander deel ging op het gras zitten, waarna ze werden beschoten met het waterkanon.

Aanval met stok

Volgens het Algemeen Dagblad werden er verschillende mensen opgepakt. Om de situatie niet nog verder te doen escaleren, gaf de Politie Eenheid Den Haag via Twitter uitleg over een aanhouding die beroering veroorzaakte.

‘Op dit moment circuleert er een video op social media waarin een man op het #Malieveld wordt aangehouden. Daarbij werd geweld gebruikt. De aanleiding voor zijn aanhouding is op het filmpje niet te zien. Hij werd aangehouden omdat hij agenten aanviel met een stok’, aldus de politie.

Vanwege de politie-inzet werden verschillende wegen afgesloten. Ook konden mensen niet meer met de trein richting Den Haag reizen. Met de trein vertrekken om Den Haag te verlaten, bleef wel mogelijk.