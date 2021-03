Schachmann grijpt na valpartij Roglic alsnog eindzege in Parijs-Nice

De Duitser Maximilian Schachmann (BORA - hansgrohe) wint net als vorig jaar de rittenwedstrijd Parijs-Nice. Twee valpartijen in de slotrit kostten leider Primoz Roglic in extremis de eindzege. De slotrit was voor Cort Nielsen.

Vorig jaar eindigde Parijs-Nice op zaterdag en werd de slotrit naar de Promenade des Anglais geschrapt. Ook dit jaar kwamen de renners niet op de bekende boulevard van Nice aan. De slotetappe trok deze keer van Plan-du-Var naar Levens, goed voor 92,3 kilometer. Na een korte aanloop werden twee lussen getrokken van 26 kilometer. De enige hindernis was de Côte de Duranus (tweede categorie) die drie keer beklommen moest worden. Iets meer dan acht kilometer na de laatste klim lag de aankomt in Levens.

Met Rémi Cavagna en Julien Bernard kwamen er meteen twee Franse aanvallers, maar het peloton liet hen niet begaan. Op de eerste beklimming van de Côte de Duranus reden zes renners vlak voor de top weg: landgenoot Dylan Teuns trok samen met Dylan van Baarle, Quentin Pacher, Sergio Henao, Dorian Godon en Louis Meintjes op avontuur, maar lang bleven ze niet weg.

Val Roglic

Op iets meer dan 70 km van de finish, vlak voor de tussensprint, werd het peloton plots opgeschrikt door een val van klassementsleider Primoz Roglic. De Sloveen kon snel weer aansluiten, maar zou de rest van de rit met een gescheurde broek rijden. Ook David Gaudu kwam ten val. De getalenteerde Fransman had minder geluk dan Roglic: hij moest opgeven.

Roglic moest verder met een gescheurde broek Foto: AFP

Intussen bleven er aanvallen komen in het peloton. Tim Declercq reed zowaar weg en kreeg het gezelschap van landgenoot Edward Theuns. Ook Jonas Rutsch en Sven Erik Bystrøm sprongen mee. Ook Warren Barguil, Cees Bol en Stefano Oldani kwamen even later aansluiten, en nog enkele kilometers verderop maakte ook Laurens De Plus alleen de oversteek.

Veel ruimte kreeg de kopgroep met drie Belgen niet. Een groep van negen ging de achtervolging aan tijdens het laatste lokale rondje: dat gezelschap bestond uit Dylan Teuns, Omar Fraile, Luis Leon Sanchez, Julien Bernard, Simon Geschke, Michael Matthews, Damien Touzé, Matteo Trentin en Krists Neilands. Het peloton volgde even verderop en werd gecontroleerd door Jumbo-Visma.

Roglic valt weer

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor de geelhemden en kopman Primoz Roglic, tot de Sloveen na een nieuwe val opnieuw achterop geraakte op 25 km van het einde. De troepen van Bora-Hansgrohe, die nummer twee en titelverdediger Maximilian Schachmann in de ploeg hadden, grepen de kans met beide handen en trokken het peloton meteen op een lint. Ook Astana kwam helpen voor hun kopman Alexander Vlasov.

Roglic was gezien: de nummer twee van de vorige Tour kwam zonder teamgenoten te zitten en zag het gat met het peloton alleen maar groter worden. De Sloveen werd wel nog op sleeptouw genomen door onder meer Nacer Bouhanni en Victor Campenaerts, maar hij kwam geen sikkepit dichter. In de favorietengroep bekampten Schachmann en Vlasov elkaar: de nummers twee en drie van de stand werden door slechts 19 seconden van elkaar gescheiden.

Helemaal voorin ging de strijd intussen door. De ontsnapte renners werden uiteindelijk allemaal teruggehaald, waardoor er in Levens met een uitgedund groepje om de zege gesprint werd. Magnus Cort Nielsen trok de zege naar zich toe in een sprint tegen Christophe Laporte. De rest stond niet op de foto: Dylan Teuns sprintte nog naar de vierde plaats, Yves Lampaert werd negende. Roglic bolde op meer dan drie minuten binnen en tuimelt zo zelfs nog uit de top tien van het klassement.

Uitslag slotetappe:

1) Magnus Cort Nielsen

2) Christophe Laporte

3) Pierre Latour

4) Dylan Teuns

5) Warren Barguil

6) Dylan van Baarle

7) Ion Izagirre

8) Matteo Jorgenson

9) Yves Lampaert

10) Maximilian Schachmann

Eindstand Parijs-Nice:

1) Maximilian Schachmann

2) Alexander Vlasov +19”

3) Ion Izagirre +23”

4) Lucas Hamilton +41”

5) Tiesj Benoot +42”

6) Guillaume Martin +1’14”

7) Jack Haig +1’14”

8) Matteo Jorgenson +1’29”

9) Aurélien Paret-Peintre +1’31”

10) Gino Mäder +1’32”