Van der Poel rondt solo van 50 km succesvol af

Mathieu van der Poel is er voor het tweede jaar op rij in geslaagd om de ‘rit van de muren’ in Tirreno-Adriatico te winnen. De wereldkampioen veldrijden deed het deze keer nog een stuk fraaier dan vorig jaar: Van der Poel reed op 50 kilometer van de streep weg uit een elitegroepje en zou tot aan de finish alleen voorop blijven ondanks een inzinking in de slotkilometers. Pogacar werd op korte afstand tweede en deelde een nieuwe tik uit aan Wout van Aert, die knap derde werd.

De eerste helft van de 205 kilometer lange vijfde etappe was biljartvlak, maar in de tweede helft van de race wachtte de renners een loodzwaar lokaal circuit in het dorpje Castelfidardo, dat vier keer moest afgewerkt worden. Daarop lag een muur van 1,8 kilometer lang, waarvan het middenstuk van 1 kilometer gemiddeld aan 14,9% omhoog loopt - met een maximale hellingsgraad van 19%. Er lag ook nog een zeer onregelmatige klim van 3 kilometer met stroken tot 12%, waarop de finishlijn getrokken werd. Geen klein bier.

Het eerste halfuur verliep met een gemiddelde snelheid van 57,4 km/u razendsnel. Even werd het peloton zelfs in twee stukken gesplitst, maar alles zou weer samenkomen. Even later vormde zich eindelijk een kopgroep van vijf, waarna het peloton even de benen stilhield. Bij die vijf waren enkele heel interessante namen, waaronder ook een Belg: Jonas Rickaert kreeg het gezelschap van Robert Stannard, Pello Bilbao, wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna en Davide Ballerini, de winnaar van de Omloop Het Nieuwsblad.

De kopgroep kreeg een maximale voorsprong van net geen vijf minuten: niet genoeg om kans te maken op ritwinst. Op het zeer heuvelachtige parcours in en rond Castelfidardo waren er immers enkele grote namen die die ritzege maar al te graag wilden binnenhalen. Op goed 65 kilometer, toen het net was beginnen regenen, vond Mathieu van der Poel dat het tijd was om aan de boom te schudden.

De Nederlander zette zich op kop van het peloton en richtte zo een ware ravage aan. Na het werk van MVDP bleef enkel een elitegroepje over: de enige grote afwezige was wereldkampioen Julian Alaphilippe, die vlak daarvoor vermoedelijk af te rekenen kreeg met materiaalpech.

Van der Poel gaat solo

Op 56 kilometer van de streep kwam er nieuwe aanval, deze keer van voormalig Tourwinnaar Egan Bernal. De Colombiaan kreeg enkele kleppers mee als metgezellen: Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar en Sergio Higuita. Maar lang zou het kwintet niet samenblijven: op 50 kilometer van het einde ging Van der Poel solo. Niemand kon mee.

Van der Poel bouwde zijn voorsprong heel snel uit. Van Aert en co werden intussen ingelopen door de andere achtervolgers. De focus werd dan verlegd naar de nakende tussensprint. Van Aert kwam daar als tweede voorbij, voor Tadej Pogacar: Van Aert pakte zo één seconde terug op de Sloveen in het algemeen klassement.

In de elitegroep achter Van der Poel waren behalve Van Aert ook nog twee andere Belgen mee: Greg Van Avermaet en Tim Wellens. Wellens probeerde een paar keer weg te rijden. De man van Lotto-Soudal werd steeds teruggehaald door Davide Formolo, die de rol van meesterknecht perfect vervulde voor Tadej Pogacar. Alessandro De Marchi, Fabio Felline en Marc Soler kregen wel wat speelruimte van de groep. De uitdunning ging intussen gewoon verder: onder meer Jakob Fuglsang en de Colombianen Sergio Higuita en Nairo Quintana vonden in Castelfidardo hun Waterloo.

Van Aert in de achtervolging op Pogacar

Van der Poel reed bij het ingaan van de slotronde al bijna drie minuten voor de eerste achtervolgers uit. De zege leek binnen, maar achter de ontketende Nederlander waren ze nog niet klaar. Bij de laatste passage op de muur van Castelfidardo, op 19 km van het einde, viel Pogacar aan. Niemand kon de jonge Sloveen volgen, al deed Wout van Aert wel zijn uiterste best. Van Aert reed weg van de rest, maar aanhaken bij Pogacar zat er niet in. Achter hen spatte de elitegroep uit elkaar.

Pogacar reed in één ruk door naar Felline en Soler, terwijl Van Aert bij de geloste De Marchi. In de laatste 10 kilometer werd het een strijd van man tegen man. Pogacar liet zijn twee metgezellen achter, die vervolgens prompt door Van Aert werden bijgehaald. Van der Poel hield wel nog steeds een voorsprong van 2 minuten over op Pogacar, Van Aert zat nog een halve minuut verderop.

In de laatste kilometers kwam Van der Poel toch nog de man met de hamer tegen. Pogacar reed het gat naar de Nederlander snel dicht en begon aan de slotklim van drie kilometer met een achterstand van om en bij de 50 seconden, terwijl Van Aert op anderhalve minuut zat. Pogacar kwam echter steeds dichter en zag Van der Poel rijden in de laatste 300 meter. De Nederlander hield het uiteindelijk nog net vol en pakte zijn tweede ritzege met enkele seconden voorsprong op Pogacar. Van der Poel ging er na de streep ook vrijwel meteen bij liggen: een zegegebaar zat er zelfs niet in bij de volledig leeggereden Nederlander.