De Wever wil terrassen open tijdens paasvakantie

N-VA hoopt dat de terrassen van cafés tijdens de paasvakantie alsnog open mogen gaan. Zoniet zou de druk op de openbare ruimte - zoals in parken en op pleinen, maar ook aan de kust - te groot kunnen worden. Dat hebben Vlaams minister-president Jan Jambon en Antwerps burgemeester Bart De Wever zondag verklaard in de televisiestudio’s van respectievelijk VTM en Eén.

De Wever verklaarde in De Zevende Dag dat het vandaag moeilijk is om over versoepelingen te spreken, omdat de corona-epidemie zich op een hoog niveau stabiliseert. Toch kijkt hij naar de paasvakantie om daar ‘het ventiel op een veilige manier wat te openen.’

Heel concreet ziet De Wever die periode niet zitten met een buitenhoreca die gesloten blijft. De kans is immers groot dat mensen in grote, getale naar de steden en de kust zullen trekken, wat de druk op de parken en in de binnenstad zal vergroten, waar bovendien geen of nauwelijks sanitair voorzien is.

Sanitaire regels

‘Vandaag zitten we in een situatie waarbij mensen drank naar de parken slepen. Als de politie hen wegjaagt, trekken ze naar de binnenstad waar ze het meubilair van de horeca bezetten. Ik vraag me af of het dan niet beter is de terrassen te openen, als de curves dat tenminste toelaten.’

Zijn partijgenoot Jambon hield een gelijkaardig pleidooi in het VTM Nieuws. Volgens hem zou het eenvoudiger zijn de naleving van de sanitaire regels te handhaven op terrassen, dan wanneer heel veel mensen samentroepen op pleinen en in parken. De Vlaamse regeringsleider vindt ook het behoud van de avondklok niet langer proportioneel.

Zijn Leuvense collega Mohamed Ridouani (SP.A) merkte op dat 1 mei op zich niet zo heel ver meer van ons afligt. Bovendien ziet Ridouani dat de evolutie in het buitenland op sommige plaatsen zorgwekkend is, waardoor hij er een lans voor breekt eerder naar de afgesproken datum toe te werken. Beide burgemeesters vinden trouwens ook dat de avondklok nog niet meteen moet worden afgeschaft.