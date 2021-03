Veertien feestvierders verstopten zich in sauna

De lokale politie Maasland deelde zaterdag coronaboetes uit aan veertien feestvierders in een swingersclub.

De lokale politie Maasland heeft zaterdagavond rond 23u45 corona-pv’s uitgeschreven voor veertien feestvierders in Maaseik. Een politieploeg merkte tijdens een patrouille verschillende geparkeerde voertuigen op aan de achterzijde van een horecazaak in de Heerenlaakweg. De agenten zagen discolampen en bewegingen in het gebouw.

Met bijstand van twee ploegen zijn de politieagenten tot controle overgegaan. Binnen troffen ze veertien personen aan, die zich in de sauna verstopten. Het ging om een verjaardagsfeestje. De deelnemers en de organisator kregen allemaal een coronaboete. De politie Maasland lichtte het parket van Limburg over de feiten in.